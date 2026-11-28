El tenista español habló del círculo que le rodea y que le ayuda a mantener los pies en la tierra. "La confianza en uno mismo es muy importante", admitió

Carlos Alcaraz le dio este sábado el segundo y punto definitivo a España en las semifinales de la Copa Davis. El tenista murciano, que llegó a esta Davis como el mejor clasificado en el ranking ATP al ocupar la tercera plaza de la lista tenística, superó a Fery con autoridad y dejando al británico con solo tres juegos a su favor. Tras el encuentro, Carlos Alcaraz demostró la ambición que tiene de ganar un título que le falta en sus vitrinas como es la Copa Davis.

Carlos Alcaraz no estuvo en la final de 2025 en la que España cayó ante su rival de este próximo domingo: Italia. El español admitió que vivió con tristeza la derrota y es que Alcaraz no participó por estar lesionado: "Estuve triste de que no pudiera jugar el año pasado al estar lesionado, por tener que dejar el equipo y tener que verlo desde la tele, pero apoyé todo lo que pude pude".

Además añadió Alcaraz que es un honor estar en la final de este próximo domingo y que está preparado para enfrentarse a Cobolli: "Es un honor estar en la final el sábado, estar sano y preparado para saltar a la pista y en ese hipotético partido ante Flavio... habrá que ir con cuidado. Es un top ten, al fin y al cabo: da igual que no haya llegado con muchas victorias últimamente, sigue siendo un top ten. No puedo dar por hecho el triunfo. Daré mi mejor versión y ayudar lo máximo posible a mi equipo".

La reflexión de Carlos Alcaraz sobre su nivel en la Copa Davis

Carlos Alcaraz demostró que está bien rodeado de un círculo de personas que le ayuda a mantener los pies en la tierra aunque también reconoce su nivel: "Los que me hacen tener los pies en la tierra y darme cuenta de qué es lo realmente importante en la vida son las personas más cercanas, tanto mi equipo, mi familia y los amigos de siempre. Por eso las cosas están yendo bien, porque tengo el círculo de personas que me quiere y quiere lo mejor para mí. Y sí, yo también pienso que soy muy bueno, pero porque creo que la confianza en uno mismo es muy importante".

Alcaraz dejó claro que no siempre está dándole consejos a sus compañeros para afrontar una final como la de la Davis a pesar de que tiene experiencia de sobra en encuentros de máxima tensión: "A veces no les digo cosas a mis compañeros porque no sé qué puedo aportarles a ellos (sonríe). Sobre todo intento dar tranquilidad. He vivido muchos nervios, el jugar por cosas importantes, y les puedo aportar algunas vivencias, cómo yo hago las cosas en esos momentos, poder ayudar en algún momento de estrés, pero la Davis se vive diferente. Hay jugadores, de hecho, que tienen más experiencia y más vivencias de haber jugado y haber ganado más que yo".

"Vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible"

Por último habló sobre la gestión de las emociones en la final ante Italia: "Estamos más preparados y con más ganas y ambición que nunca. Las ganas que tengo de mañana después de tanto tiempo que he querido estar aquí, y por el sentimiento... parece que sea principio de año. Estoy más que preparado y centrado en mañana. Vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible. Las emociones pueden ser algo muy positivo si las llevas correctamente, o algo negativo si te superan. Vamos a intentar estar tranquilos, pensar que es un día más, pero es una situación que he deseado mucho tiempo. Es especial estar en esta final".