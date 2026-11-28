El equipo español, capitaneado por David Ferrer y con el murciano como mejor arma, buscará este próximo domingo la revancha tras caer ante los transalpinos en 2025. Jugando en casa, los italianos buscan su cuarta ensaladera consecutiva

La Copa Davis 2026 ha querido que en este año se repita la final de la edición de 2025. Serán Italia y España, tal y como ocurrió en 2025 los capitaneados por David Ferrer jugarán nuevamente como visitantes en la pista dura de Bolonia y con la afición, presumiblemente, mayoritariamente en contra. El equipo español ya partía, antes de empezar esta fase final de la Copa Davis, como uno de los favoritos para llevarse su séptima ensaladera.

Este favoritismo ha crecido después de lo que son capaces tenistas como el propio Carlos Alcaraz, Rafa Jódar o Daniel Mérida y sin el debut aún de Marcel Granollers en el dobles. España quiere la revancha después de la dura derrota del pasado año, también en Bolonia por 2-0 ante los transalpinos

La revancha con Carlos Alcaraz como mejor arma de España

España tendrá delante a una Italia, que sin el que es uno de los mejores tenistas del circuito y hasta hace no mucho el número 1 del ranking ATP, Jannik Sinner, aunque este tampoco estuvo el pasado año en la final que perdieron los nuestros. El que si estará será Carlos Alcaraz, que tal y como ha demostrado este sábado ante Fery, está en un gran nivel de forma al igual que un Rafa Jódar que dio el primer punto de las semifinales y el segundo de cuartos en la presente edición de la Copa Davis.

Italia domina la Copa Davis en sus últimas ediciones

Italia buscará su cuarta ensaladera después de las de 1976, 2023,2024 y 2025 y España aspira a levantar su séptimo título, después de los conseguidos en 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019. En la edición pasada, sin Alcaraz y sin Jannik Sinner, el combinado transalpino venció en dos partidos. Primero, Matteo Berrettini ganó a Pablo Carreño y Flavio Cobolli fue el héroe italiano al cerrar la eliminatoria contra Jaume Munar y portar la cuarta 'ensaladera' a su país, la tercera consecutiva.

España afronta su décima final en la competición. Italia, por su parte, se convirtió en el primer país desde la década de 1980 en alcanzar al menos cuatro finales consecutivas de la Copa Davis, después de Suecia, que llegó a siete finales consecutivas entre 1983 y 1989. Además, el combinado transalpino acumula ahora un récord de 16 victorias consecutivas en eliminatorias de la Copa Davis, sin haber perdido ninguna desde su derrota ante Canadá por 0-3 en 2023.

Los posibles duelos en la final de la Copa Davis entre España e Italia

Carlos Alcaraz es el primer cabeza de serie de España y Cobolli de Italia, por lo que aunque aún no se han anunciado aún los cruces, previsiblemente los capitanes de ambas selecciones optarán por enfrentarlos en uno de los partidos individuales. Rafa Jódar abriría la eliminatoria enfrentándose a enfrentándose a Lorenzo Musetti. En caso de llegar al dobles, se podría producir el debut en España de Marcel Granollers y Pedro Martínez. En Italia jugarían Andrea Vavasorri y Musetti o Berrettini.