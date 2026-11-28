El tenista murciano no tuvo ningún problema para superar en dos sets al británico que no tuvo respuesta para contrarrestar el alto nivel de juego del español. España se clasifica para la final que jugará este domingo contra Italia

Carlos Alcaraz hizo buenos los pronósticos, derrotó a Arthur Fery (2-6 y 1-6) en un partido en el que el tenista español no tuvo ningún problema para superar al británico que se vio siempre muy inferior, demostrando que no tenía armas para contrarrestar el juego del murciano. Con este triunfo, Carlos Alcaraz clasifica a España a la gran final de la Copa Davis, que jugará este domingo contra Italia, después de derrotar con solvencia a Gran Bretaña (2-0), no habiendo hecho falta jugar el encuentro de dobles.

España cumplió con las expectativas ya que Rafa Jódar, en el primer turno de la jornada, derrotó a Cameron Norrie en dos sets y a continuación Carlos Alcaraz superó a Arthur Fery. España intentará ganar su séptima Ensaladera la cual se le resiste desde el año 2019. Para ello tendrá que derrotar a la local Italia.

Carlos Alcaraz, a pesar de un despiste, no da opción en el primer set

Carlos Alcaraz comenzó marcando territorio de manera rápida ya que en el primer turno de saque de Arthur Fery consiguió un break a su favor. A continuación, el tenista español consolidó su ventaja en el marcador (3-0), ganando su servicio con mucha comodidad. Dejaba así muy encarrilado el primer set el murciano que salió a la pista de Turín con el objetivo de ganar para clasificar a España para la gran final de la Copa Davis.

No le dio un respiro Carlos Alcaraz a un Arthur Fery que se vio impotente ante el nivel de juego del español que en el sexto juego volvió a romper el saque del británico para ponerse con una ventaja de 1-5. Con su servicio, Carlos Alcaraz se despistó y perdió con claridad, dando leves esperanzas a un Arthur Fery que buscó la reacción. Fue un mero espejismo, en el juego siguiente Carlos Alcaraz volvió a romper el saque del rival, cerró, por tanto, el primer parcial por 2-6 y puso a España con pie y medio en la gran final de la Copa Davis que se disputará este domingo y en donde ya esperaba Italia.

Carlos Alcaraz, durante el partido de Copa Davis contra Arthur Fery. / IMAGO

Carlos Alcaraz no bajó el ritmo en el segundo set

No bajó el ritmo Carlos Alcaraz que comenzó el segundo set como lo acabó el primero: rompiendo el servicio de Arthur Fery. El español se pudo rápidamente con 0-3 a su favor y dejó encarrilado un partido en el que se estaba mostrando muy superior. El murciano dominó a través de su derecha, pero también dejó varias subidas y voleas a la red de bella factura.

No quiso confianzas Carlos Alcaraz que continuó pisando el acelerador y en el sexto juego de la segunda manga volvió a romper el saque de Arthur Fery para poner con 1-5 a su favor. A continuación, el murciano ganó su servicio con comodidad, poniendo el 1-6 definitivo en el marcador y dio el pase a España para la gran final de la Copa Davis.