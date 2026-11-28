El preparador estadounidense espera que sus jugadores haya cambiado el chip ya que hay "un partido muy importante en casa contra el Sevilla"; para este duelo Matarazzo recupera a Jon Mikel Aramburu

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha pasado por la sala de prensa antes de recibir este domingo al Sevilla Fútbol Club en Anoeta, con la intención de olvidar las dos últimas derrotas frente al Racing de Santander y al Crystal Palace.

"La amargura tiene que desaparecer, porque mañana jugamos un partido muy importante en casa contra el Sevilla. Obviamente que después del partido estábamos disgustados, porque queríamos un mejor resultado del que tuvimos, para el buen rendimiento que habíamos dado. Hemos perdido los dos últimos partidos, pero en los dos hemos tenido muchas oportunidades y hemos hablado de que podíamos haberlos ganado, que hicimos méritos para ello. Hay que diferenciar el juego de los resultados, y estamos jugando bien", ha dicho el estadounidense sobre el partido de Europa League.

Pero ya están con el chip de LaLiga activado. "La mentalidad siempre está presente. Creo que todos pensamos que fue uno de nuestros mejores rendimientos de la temporada, que jugamos bien y controlamos el partido, con una buena presión y un buen número de ocasiones y creo que, si jugamos así, vamos a ganar muchos partidos", ha explicado.

"La amargura tiene que desaparecer, porque mañana jugamos un partido muy importante en casa contra el Sevilla"

Los peligros de un Sevilla "muy intenso"

Sobre el Sevilla, rival que tan solo está tres puntos por debajo en la clasificación, el técnico txuri urdin ha expresado: "Es un muy buen equipo, que compite muy intenso y bien, y vamos a necesitar nuestro mejor nivel para intentar ganar. Tiene un estilo de juego muy directo, saben como quieren presionar, no asumen muchos riesgos en la salida de balón y hacen muchos centros al área... Creo que hace cosas simples, pero con un alto nivel de intensidad, así que mañana será muy importante competir bien, estar bien en los duelos".

En el apartado de nombres propios y disponibilidad de la plantilla, el entrenador txuri-urdin confirmó que Aramburu se ejercitó con normalidad y entró sin problemas en la convocatoria, mientras que dejó en el aire la posible presencia del canterano Dani Díaz, que juega esta noche con el Sanse: "Ha entrenado bien, con buenas sensaciones y por eso entra en la convocatoria y es una opción para el once. Dani Díaz juega hoy con el Sanse y veremos si mañana le metemos como un jugador más en nuestra convocatoria".

Por último, Matarazzo ha insistido en la idea de intentar tener mayor eficacia de cara a gol: "Lo importante es que sigamos creando oportunidades, tengo claro que ese es el camino, tenemos que seguir rindiendo al mejor nivel y terminarán entrando los goles y podremos ganar a cualquier rival. Ya hemos sido efectivos en el pasado, nos ha faltado serlo en los dos últimos partidos y lo volveremos a ser".