El madrileño da la bienvenida al filial Adrián Pérez, de las pocas alternativas que contempla a Juan Iglesias en el lateral derecho, elogia a su próximo rival ("si no damos la mejor versión y competimos como siempre, se notará mucho su calidad y su fondo de armario") y zanja cualquier duda tras el derbi: "Es respetable que cada uno vea el fútbol como lo vea; quiero un hábitat donde mis jugadores puedan sacar su mejor fútbol"

El máximo responsable técnico del ﻿Sevilla FC atendía este viernes a mediodía a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ﻿Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para analizar el encuentro del ﻿domingo 29 de noviembre a las ﻿21:00 horas en ﻿Anoeta ante un rival directo por las competiciones europeas como la ﻿Real Sociedad﻿, cita que ﻿Luis García Plaza afronta con la satisfacción de que los suyos pudieron plasmar su buen rendimiento en ﻿El Gran Derbi ante el ﻿Real Betis﻿, al menos, con un tanto sobre la bocina que les permitió rescatar un punto para seguir sextos en la clasificación de Primera división antes de una recta final de 2026 en la que, además, deberán ir pasando rondas en la ﻿Copa del Rey﻿, empezando el jueves que viene por eliminar al Atlético Paso en La Palma.

Momento del grupo y test de altura

"No hay ningún problema más a nivel físico, ni tarjetas ni lesiones. Marcao está activándose y empezando a hacer parte de los entrenamientos, como sabéis. A las cuatro bajas de larga duración, por fortuna, no se une nadie más. De aquí a enero, en cuanto haya lesiones o sanciones, nos vamos a juntar con 6-7 fuera. El grupo está bien, preparado para jugar contra un rival muy bueno, llamado a estar entre 6-7 primeros sin problemas. En Inglaterra, hasta la expulsión, estaba haciendo partido buenísimo. Es de los rivales más difíciles de la categoría tras los tres grandes. Muy duro, muy difícil, con mucha calidad individual y un gran fondo de armario. Si damos la mejor versión y competimos como siempre, tendremos opciones. Pero, si no, se notará mucho ante una plantilla tan completa".

Balance con un tercio de competición

"No tenemos ninguna cantidad de puntos fijada. Vamos a competir, competir y competir cada partido al máximo. Sí tenemos como objetivo pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey. El resto, conseguir los máximos puntos posibles".

Aficionados visitantes en los estadios

"Me pillas un poco despistado. No he leído el comunicado, porque vivo aislado de las redes y demás. Es bonito, como hombre de fútbol digo, que haya buen ambiente y se trate bien a las aficiones visitantes. Que haya esa pugna entre aficiones en cuanto al apoyo es importante. Notamos mucho a los nuestros en otros campos, porque se hacen notar. Por desgracia, con lo que pasó (se refiere al accidente ferroviario de ﻿Urda﻿), no estamos en la mejor situación ni hay tantas facilidades para viajar, por lo que todos ellos hacen un esfuerzo".

Primer derbi como colofón a su estancia en Sevilla

"Ha habido tres fases muy claras de mi estancia en ﻿Sevilla: vinimos para salvar al equipo y que funcionase en un corto espacio de tiempo, conociendo futbolistas rápidamente en un ambiente complicado que luego se volvió clave a favor. Luego, la incertidumbre sobre si sigo o no. Y, ahora, una temporada desde el principio, creando una identidad de juego. Cada uno vemos el fútbol como lo vemos y tengo un estilo, pero analizo a mis jugadores y quiero un hábitat donde los míos puedan sacar su mejor fútbol. Dentro de mi estilo, porque todos son respetables, intento buscar que se sientan cómodos; y transmitimos cosas muy buenas. Si no, imposible llevar 19 puntos. Hay mucha igualdad en la competición y, a partir de esos 6-7 equipos que van a estar arriba sí o sí, nosotros queremos también estar lo más altos posibles en la clasificación".

Falta de gol, un hándicap

"Hemos hecho gol en todos los partidos, menos ante el Deportivo Alavés, donde tuvimos un penalti a favor y un balón que sacan en la línea. En el resto, marcamos, incluso ante Atlético de Madrid﻿, ﻿Real Madrid y ﻿FC Barcelona. Ojalá los delanteros marquen más goles, pero lo importante es seguir generando en cada partido, como el otro día. Deseo que Isaac Romero﻿, ﻿Lucas Stassin y ﻿Robbie Ure se vayan a un número alto de goles, pero no sólo es su responsabilidad, sino también la segunda línea debe aportar. No está mal nuestro registro a favor, pero es más cuestión de rachas que de otra cosa. Como el equipo genera, no me preocupa. Seguro que entrarán los goles".

Rubén Vargas y las carencias por banda

"Va cogiendo el punto poco a poco tras estar parado mucho tiempo por lesión. Una jugada clave es la del penalti que falla (ante del ﻿Deportivo Alavés﻿). No jugó mal en mi opinión ese día. Pero 100% seguro que, si marca, todo el mundo dice 'tres puntos y a Vargas lo hemos recuperado'. Ante el Real Betis estuvo bien también, trabajando muy bien; se movió mucho, rompiendo al espacio como necesitamos. Que recuperemos mínimo a Miguel Sierra en enero y tendríiamos tres en banda que deben dar el callo. Quitando a Isaac Romero y quizás Julio Díaz, no tenemos más centrocampistas que puedan entrar por izquierda, salvo minutos finales de algún partido. Por eso, miramos a la cantera. El jueves tenemos Copa, debemos rotar y tendrán que entrar algunos de ellos".

"El año pasado, ﻿Rubén Vargas lo jugó todo por derecha. Podemos cambiar puntualmente, dependiendo de la estructura que montemos, pues normalmente trabajamos con un lateral más alto y otro más bajo. Él no suele jugar específicamente en banda, sino con libertad para meterse por dentro, aunque parta desde ahí. De hecho, metimos a Peque ahí también ante el ﻿Real Betis. Puede ir Vargas también a izquierda, ser segundo delantero... Cuando juega Chidera Ejuke, sí se siente más cómodo estando abierto".

Adrián, solución para el lateral diestro

"De lateral derecho está empezando a entrenarse con nosotros Adrián Pérez, que está jugando ahí en el filial y nos lo llevaremos a San Sebastián. Dependiendo de las características, puede entrar Arouna Sangante o Félix Correia como mucho, pero no tenemos extremos tampoco, así que... A Adrián lo estoy conociendo ahora, pues hasta ahora estaban Juan Iglesias y José Ángel Carmona, sin que hayamos necesitado. Manejo esas tres, con Félix en caso muy concretos".

Isaac Romero y su futuro

"Mientras Isaac Romero no me diga que quiere irse, a mí el entorno...".