El piloto de Aprilia dominó la carrera desde el inicio y aguantó el envite final de un Marc Márquez que, en el día que se retira, dejó una actuación para el recuerdo gracias a su gran ritmo, fuertes frenadas y espectaculares derrapadas

Raúl Fernández se llevó el triunfo en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, última prueba de la temporada, después de dominar la carrera desde la vuelta 2 y en donde aguantó el arreón final de un Marc Márquez absolutamente desatado que demostró una vez más ser el piloto más completo de toda la categoría en el día en el que se retira. El podio lo completó Pedro Acosta que, con su KTM, tuvo una actuación sublime.

Marco Bezzecchi se tuvo que conformar con la cuarta posición, y Jorge Martín, con la quinta. El italiano consigue ser subcampeón del mundo de MotoGP por delante de su compañero de equipo el cual no tuvo las mejores sensaciones.

Gran primera frenada de Marc Márquez

Marc Márquez comenzó muy fuerte el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El piloto de Ducati no salió bien, pro hizo una gran frenada para ponerse líder e imponer un ritmo fuerte que permitió formar un cuarteto en cabeza junto a Raúl Fernández, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta.

Raúl Fernández no desaprovechó la ocasión y en la vuelta 2 superó a Marc Márquez. El piloto de Aprilia se puso a tirar y comenzó a abrir un ligero hueco sobre sus tres compañeros de escapada. Mientras tanto, Marc Márquez aguantaba la segunda posición frente a un Marco Bezzecchi que se mantuvo detrás del campeón del mundo de MotoGP.

No fue hasta la vuelta 6 cuando el italiano dio cuenta de Marc Márquez, pero el español no se rindió y se la devolvió en la siguiente curva. Una bonita lucha entre los dos pilotos más completos de esta temporada. Marc Márquez dejó claro que no se iba a despedir del Mundial sin luchar y pelear al máximo. De hecho, Marc Márquez mantenía a Raúl Fernández a menos de dos segundos cuando se llevaban disputados 7 de los 27 giros a los que estaba programado el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

A partir de ese momento la carrera se estabilizó totalmente ya que no hubo ni un adelantamiento en la vueltas posteriores. Y es que uno de los grandes problemas que tiene el circuito Ricardo Tormo de Cheste es que tampoco hay muchos sitios para poder superar a los rivales. De hecho, Marco Bezzecchi y Marc Márquez comenzaron a ver cómo se escapaba un Raúl Fernández que subió su ventaja a 2,6 segundos.

Raúl Fernández, durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP. / IMAGO

Marc Márquez, absolutamente desatado en la recta final

No hubo cambios en la carrera cuando se entró en la recta final, ya que Raúl Fernández mantuvo la distancia sobre Marc Márquez y Marco Bezzecchi en torno a los dos segundos y medio. Estos dos vieron que Pedro Acosta, con una KTM, se mantuvo detrás de ellos, y cerca, durante casi toda la prueba, haciendo una gran actuación a pesar de la inferioridad de su montura con respecto a la Ducati y la Aprilia. De hecho, a falta de cinco vueltas, el murciano adelantó al italiano poniéndose tercero.

Por delante, Raúl Fernández tuvo que emplearse a fondo para contener a Marc Márquez que dio un recital en las vueltas finales. Tanto es así que el piloto español estuvo cerca de alcanzar al primer clasificado en unos últimos giros en las que tuvo un ritmo muy veloz, dejó grandes frenadas y espectaculares derrapadas.

No fue suficiente, Raúl Fernández se llevó el triunfo, Marc Márquez terminó segundo, retirándose de MotoGP, y Pedro Acosta cerró el podio para poner fin a la temporada con un triplete español en la categoría reina del motociclismo.