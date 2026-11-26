El ex piloto italiano contaba con un mural con su cara en el circuito valenciano pero la organización ha decidido sustituir dicho homenaje por una pantalla gigante en el que es el último Gran Premio de la temporada

Valentino Rossi está sumando puntos para tenerle cierta inquina a los españoles, al menos a unos cuantos entre los que se encuentra Marc Márquez. El propio Valentino Rossi recordó días atrás el Mundial de 2015, concretamente la lucha que tuvo con Marc Márquez y como el actual piloto de Ducati le impidió, según él, que ganase el título frente a Jorge Lorenzo.

"Cada uno tiene su límite. Algunos lo tienen más bajo, otros más alto. Lo que pasó en 2015 todavía me enfada más: Márquez no luchaba por el campeonato, luchábamos Lorenzo y yo, él solo luchaba para hacerme perder a mí y lo consiguió. Márquez solo luchaba para hacerme perder y al final, lo logró. Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele. Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco. Muchas veces me miro al espejo y me digo: 'No nos centremos en el que se perdió, sino, quizá, en los demás'. Pero así es el deporte. Lo que se pierde duele mucho más que lo que ganas", declaró Valentino Rossi el pasado nueve de noviembre.

El título de Marc Márquez, el primero de los golpes a Valentino Rossi

Valentino Rossi vio como el pasado fin de semana, Marc Márquez ganaba su octavo título de MotoGP y superaba al italiano, que cuenta con siete. Ademas Marc Márquez rompía el empate con Valentino Rossi, que sumaba 9 títulos en total con todas las categorías y se queda uno por detrás del piloto de Cervera, por el momento porque Marc Márquez volverá a tener posibilidades el próximo año de lograr un nuevo entorchado.

El circuito Ricardo Tormo de Cheste ha tomado este mismo jueves una decisión salomónica de cara al próximo GP de la Comunitat Valenciana. En el lugar donde se encontraba un mural con la cara de Valentino Rossi y que servía como homenaje al piloto italiano, se ha colocado una pantalla gigante en el día de hoy en el día dedicado a los medios de comunicación.

Un mural como homenaje a la carrera de Valentino Rossi

El circuito Ricardo Tormo de Cheste colocó dicho mural que este jueves ha desaparecido cuando Valentino Rossi colgó el casco en 2021 después de disputar su último gran premio como piloto de MotoGP. Valentino Rossi dejó atrás una carrera con 115 victorias, 235 podios, nueve títulos y más de 400 carreras. El baño de masa que se dio el piloto italiano con la gente y el resto de compañeros será siempre recordado aunque desde hoy no queda el mural que mostraba la cara de Valentino Rossi.