Las pruebas médicas han confirmado que el percance no reviste excesiva gravedad, aunque su disponibilidad para la próxima jornada liguera dependerá de su evolución durante las siguientes horas

Alejandro Balde sufre un esguince leve de tobillo y no está descartado para el encuentro en Riazor. / IMAGO

Buenas noticias con Alejandro Balde, al menos de forma relativa. Las pruebas a las que se ha sometido el lateral azulgrana este jueves han confirmado que sufre un esguince leve en el tobillo derecho﻿.

El canterano tuvo que ser sustituido en el minuto 64 del encuentro de Champions League ante el Sabah, disputado en Azerbaiyán, después de sufrir un golpe que le provocó inflamación y molestias que limitaban su capacidad de aceleración.

Alejandro Balde, el jugador de campo con menos minutos

El contratiempo llega en un momento especialmente delicado para el futbolista, que atraviesa una temporada con residual protagonismo y cuyo nombre ha aparecido en las quinielas de posibles movimientos en el mercado invernal. De hecho, es el jugador de campo de la plantilla azulgrana que menos minutos ha disputado, por lo que su titularidad ante el Sabah suponía una oportunidad importante para reivindicarse.

Y lo cierto es que Balde la aprovechó. El catalán firmó una notable actuación en Bakú﻿, siendo uno de los destacados del equipo de Hansi Flick y participando directamente en el apartado ofensivo con una asistencia a Karim Adeyemi. Sin embargo, la mala fortuna se cruzó en su camino unos minutos después cuando tuvo que abandonar el partido lesionado después de un intento de disparo y un choque con un contrario.

No está descartado para Riazor

Pese al contratiempo, las noticias son relativamente positivas para el Barcelona. El club no descarta que Balde pueda estar disponible para el encuentro de este domingo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor﻿, aunque su presencia dependerá de cómo evolucione el tobillo en las próximas horas.

La expedición azulgrana regresó de madrugada de Azerbaiyán y este jueves ha tenido una jornada de descanso. El equipo volverá al trabajo el viernes para preparar la próxima cita liguera, en la que Flick podría recuperar al lateral si las molestias remiten y las sensaciones del futbolista son realmente favorables.

Alejandro Balde es sustituido por lesión en el encuentro en Bakú. / IMAGO

Flick solo tiene dos bajas seguras

Pese a esta nueva lesión, la enfermería azulgrana ha comenzado a despejarse en las últimas jornadas. Dani Olmo y Jules Koundé ya reaparecieron ante el Villarreal, mientras que Pau Cubarsí está disponible después de dosificar sus minutos en los últimos encuentros.

Andreas Christensen también debería estar en condiciones de regresar próximamente. La situación de Rodri es menos favorable todavía, aunque no se descarta que pueda regresar también en Riazor este domingo o esperar al compromiso del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

Lamine Yamal, que no viajó a Azerbaiyán por unas leves molestias, está previsto que vuelva a estar disponible para Flick este domingo ante el Deportivo.

Los descartados con total seguridad para el próximo partido son Xavi Espart﻿, quien continúa recuperándose de la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que sufrió en el Clásico y no podrá regresar hasta mediados de diciembre, si su evolución es favorable; y Roony Bardghji, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que todavía tiene un largo proceso de recuperación por delante.