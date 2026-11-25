El lateral azulgrana aprovechó su primera titularidad de la temporada para reivindicar su sitio, participó en el tercer tanto del Barcelona y recibió el cariño de sus compañeros, pero un problema en el tobillo derecho le obligó a abandonar el terreno de juego apenas dos minutos después

Alejandro Balde vivió una noche de contrastes en Bakú. El canterano del Barcelona encontró ante el Sabah una oportunidad para reivindicarse en una temporada en la que ha tenido nulo protagonismo y respondió con una actuación convincente, culminada con una asistencia a Adeyemi en el 0-3.

Sin embargo, cuando empezaba a recuperar sensaciones y a disfrutar de una de sus mejores actuaciones del curso, tuvo que retirarse por unas molestias en el tobillo derecho, dejando la nota amarga de la goleada de su equipo.

Una oportunidad que necesitaba aprovechar

Hansi Flick apostó por Balde en el once inicial para dar descanso a Joao Cancelo y ofrecer una nueva oportunidad al lateral izquierdo, que hasta ahora había tenido un papel meramente testimonial. El futbolista de 23 años necesitaba minutos, continuidad y una actuación que le permitiera recuperar confianza en una posición en la que la competencia le ha comido la tostada.

Y lo cierto es que fue de menos a más. Aunque comenzó con algunas imprecisiones, poco a poco se soltó, empezó a ganar metros con sus conducciones y encontró conexiones con Pedri y Gordon. Flick le había pedido profundidad por su banda, pero también capacidad para generar superioridades por dentro, aprovechando que Gordon se mantenía más abierto para estirar al rival.

Balde fue ganando confianza con el paso de los minutos, rompió líneas con sus arrancadas y volvió a mostrar algunas de las cualidades que le llevaron a convertirse en un hombre importante del Barcelona de antaño. Apenas tuvo problemas en defensa y concentró buena parte de sus esfuerzos en dar soluciones en ataque, buscando constantemente la manera de hacer daño al Sabah.

Alejandro Balde con el balón en conducción en Bakú. / FC Barcelona

Una asistencia y el abrazo de sus compañeros

Su mejor momento llegó nada más comenzar la segunda mitad. En el minuto 55, recibió un balón en profundidad por la izquierda, levantó la cabeza y detectó la llegada de Adeyemi al segundo palo. Su centro fue preciso y el alemán apareció para rematar de primeras y firmar el 0-3, sentenciando el encuentro.

La acción tuvo un significado especial para los azulgranas. Balde sumaba una asistencia y firmaba una correcta reivindicación en una temporada en la que no está disfrutando del protagonismo que esperaba. La reacción de sus compañeros fue significativa. Casi todos sus compañeros se acercaron para abrazarlo y felicitarlo, como si hubiese sido el firmante del tanto, incluso antes de acudir a celebrar con Adeyemi.

El gesto evidenció el respaldo del vestuario a un jugador que no atraviesa su mejor momento y que necesitaba una alegría como la de Bakú.

La lesión amarga su mejor actuación

Pero la noche no terminó como esperaba. Apenas dos minutos después de la asistencia, Balde volvió a incorporarse al ataque y buscó un nuevo intento con su pierna izquierda, esta vez con un disparo. En la acción, un defensor del Sabah terminó golpeándole en el tobillo derecho, provocándole unas molestias que rápidamente encendieron las alarmas.

El jugador intentó continuar sobre el terreno de juego, pero no pudo seguir y acabó solicitando el cambio. Joao Cancelo entró en su lugar, mientras el canterano abandonaba el campo con la frustración de tener que frenar justo cuando había encontrado un resquicio para recordarse.

Ahora, el Barcelona queda pendiente de su evolución y de las pruebas que determinen el alcance de la lesión. El calendario no da tregua a los azulgranas, que afrontan compromisos ligueros ante Deportivo y Atlético de Madrid, además de la cita europea frente al Manchester City.