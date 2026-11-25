El filial permanece en 'play offs' de descenso tras plantar cara al Recreativo pero ser superado por la efectividad rival pese a que logró empatar por medio de Iker Muñoz

El Sevilla Atlético plantó cara al Recreativo, líder del Grupo IV de Segunda RFEF, pero no pudo puntuar en el partido aplazado de la jornada 11 por la mayor pegada rival y continúa en una posición delicada en la tabla tras encadenar cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos derrotas en los dos últimos encuentros.

Así las cosas, los de Diego Galiano, ahora en puestos de play offs de descenso, lograron igualar antes del descanso el primer tanto del Decano por medio de Iker Muñoz, pero al poco de la reanudación los visitantes anotaron el segundo sin que los franjirrojos pudieran reaccionar.

El Recre marcó en la primera que tuvo

Reflejo de que la efectividad decantó el choque para los onubenses, el Recreativo se adelantó en la primera ocasión de la que dispuso, en el minuto 14 del encuentro por medio de Agus Alonso, que empujó un centro de Álex Bernal.

El Sevilla Atlético reaccionó y fue ganando metros a medida que pasaban los minutos y a generar peligro con ocasiones reales. Así, Adrián dispuso de un doble disparo y luego Jesuly obligó a esforzarse a Jero con un remate con poco ángulo.

Iker Muñoz hace el empate y Ale Marín el 1-2

Fueron los avisos previos al tanto de Iker Muñoz, que aprovechó un balón suelto tras un tiro de Nico Guillén despejado por la defensa para controlar en el área y batir por bajo al meta recreativista.

Quiso más el SAT, que pudo adelantarse en el marcador en el Jesús Navas con dos oportunidades de Tamiou, pero no acertó y sí lo hizo en el arranque de la segunda mitad el Recreativo después de la apuesta de Galván por aprovechar su poderío en el juego aéreo. Y así, tras un peligroso remate de Montero, Ale Marín mandó a la red un córner prolongado por Agus en el 51'.

El Sevilla Atlético lo i﻿ntentó hasta el final

El Sevilla Atlético no se hundió y buscó el empate de todas las formas posibles, hasta el punto de que el talentoso Manuel Ángel pudo igualar la contienda en una llegada clara, pero su disparo se marchó al lateral de la red. Además, el Sevilla Atlético lo intentó hasta el final con las penetraciones de Marc Scuri por banda, si bien ninguno de sus centros encontró rematador.

Al final, el marcador no se movió y no queda otra que pensar en recuperar la senda del triunfo en el partido del domingo en casa contra el Don Benito.

﻿Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Loren, Adrián (Juanma, minuto 89), Iker Muñoz, Sergio Martínez, Manuel Ángel (Lóciga, minuto 83), Mario Díaz (Chumachenko, minuto 83), Nico Guillén, Scuri, Jesuly, Tamiou K. (Aitor Caballero, minuto 62), Iker Villar (Ibra, minuto 83).

Recreativo de Huelva: ﻿Jero; Mikel, Bonaque, José Carlos, Alberto Vela, Álex Bernal (Leandro, minuto 68), Aitor, Ale Marín (Paolo,minuto 76), Samu Cortés (Pol Prats, minuto 83), Agus Alonso (Segura, minuto 68).

Goles: 0-1: Agus Alonso, minuto 14. 1-1: Iker Muñoz, minuto 35. 1-2: Ale Marín, minuto 51.

Árbitro: Pablo Pérez del Colegio de Castilla-La Mancha mostró amarilla a los locales Nico Guillén, Sergio Martínez y Scuri y a los vistantes Montero, Ale Marín y Aitor.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Jesús Navas.