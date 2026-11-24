El colombiano, con un doblete, volvió a lo grande y se convirtió en el héroe de un triunfo que permite al Betis seguir haciendo historia en la UEFA Champions League. Al uruguayo, también necesitado de minutos tras su larga sanción, le salió el partido opuesto

El Cucho Hernández, tras algo más de un mes parado por lesión, y Facundo Bernal, después de su larga sanción, volvían al once del Real Betis en el duelo ante el SK Slovan de Bratislava. Fueron cara y cruz. El cafetero lo celebró con un doblete que garantiza el pase a los verdiblancos a las fases eliminatorias de la UEFA Champions League, y el uruguayo fue cambiado al descanso para ver desde el banquillo como sus compañeros recuperaban la fluidez sin él.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Betis ante el Slovan en la jornada 5 de la Champions

Manuel Pellegrini hizo seis cambios con respecto al once del derbi y seguramente habrían sido siete de no haberse lesionado a última hora Giovani Lo Celso, lo que obligó a repetir con Isco Alarcón en la mediapunta. Además del malagueño, se mantuvieron Álvaro Valles, Fran García, Antony y Ez Abde. La línea de tres mediapuntas fue cambiada en la segunda mitad con las entradas de Aitor Ruibal, Álvaro Fidalgo y Rodrigo Riquelme; además del relevo en el '9' con Troy Parrott. No obstante, el movimiento que cambió el partido fue el de Marc Roca en la reanudación.

Los jugadores del Betis saltan al campo para enfrentrarse al Slovan en la Champions. / Imago

Álvaro Valles: 7

Enorme en el 13', en un mano a mano con Sporar con 0-0, demostrando con su paradón que el error ante el Sevilla FC no le ha minado un ánimo que merece estar altísimo por su excelente temporada. Ibrahim inquietó con un zapatazo alto y un cabezazo que se fue ligeramente por encima del larguero; pero en la segunda parte apenas tuvo trabajo. Si acaso, un zurdazo lejano de Barshegyan que atrapó con seguridad.

Ángel Ortiz: 8

Le pesaba demasiado la teoría, pues tenía muy estudiado que los extremos son el mayor peligro ofensivo del Slovan. Excelente en defensa todo el partido, tardó en soltar amarres y su primer centro al área fue un regalito que Cucho convirtió en el 0-1 al filo del descanso. En la segunda, fue mucho más profundo. Sigue aprovechando sus minutos en la Champions. Ya asistió en el definitivo 3-2 ante el Oporto y esta es la segunda que da.

Diego Llorente: 7

Impartió todo un master en anticipación, nunca pierde la concentración y tiene un imán en los balones divididos... aunque no hay partido en el que no se lleve un golpetazo. En los minutos en los que más costaba generar tuvo determinación para abanzar líneas en conducción desde atrás. Siempre se puede contar con él.

Valentín Gómez despeja un balón en el Slovan - Betis de Champions. / Imago

Valentín Gómez: 7

Partido muy solvente en el que se equivocó muy poco y formó un gran tandem con Diego Llorente. Si bien es cierto que el Slovan no exigió demasiado, sobre todo después del 0-2, el joven central argentino asumió riesgos saliendo fuera de zona para abortar cualquier conato de peligro y siempre se mostró preciso con el balón en los pies.

Fran García: 7

Llegó a Bratislava con un ojo morado en uno de los muchos golpes que se llevó en el derbi, pero no le impidió salir de nuevo como titular, siendo el único defensa que repetía y completando de nuevo los 90 minutos. En la primera mitad, pese a mantener el control absoluto de su espalda, le costó mostrar esa chispa que sí dejó ver cuando en la segunda parte aparecieron los espacios libres para hacer lo que más le gusta: correr.

Fran García pugna por un balón en partido del Betis ante el Slovan en la Champions. / Imago

Facundo Bernal: 4

Acaba de cumplir su larga sanción de cuatro partidos que hace que llegase a esta titularidad con sólo 78' (en Dortmund) en las últimas cinco semanas. Bien colocado para la resta, no se sintió nada cómodo. Se cargó muy pronto con una amarilla y se le atragantaba bastante la circulación. La consecuencia fue no salir en la segunda mitad.

Nelson Deossa: 6

No se cansa de probar su cañón desde lejos y así llegó la primera ocasión, en el 6', desviado por Takac tras rozar en un defensa. Lo mismo en la segunda mitad, sacando un saque de esquina. Fue de menos a más. La entrada de Marc Roca le liberó mucho más y eso a su vez liberó a Isco.

Deossa y Facundo Bernal se llevan un balón ante el Slovan. / IMAGO

Antony dos Santos: 5

Pidió el cambio y acabó fundido en el derbi, pero sólo tres días después repitió como titular en la fría Bratislava -no tardó en pedir unos guantes-. Mucho menos bullicioso que en Nervión, buscó ese gol que tenía patentado hasta su sequía y puso otro en bandeja a Abde; topándose en ambas con sendos paradones del meta local. En la segunda mitad apenas se le vio y se fue apagando hasta ser sustituido.

Isco Alarcón: 7

La lesión de Lo Celso evitó su descanso y fue uno de los cinco que repetían en el once. Muy alejado de la zona de influencia. Al Betis le costaba elaborar con fluidez y el capitán retrocedía muchos metros para iniciar jugada, sacrificando último pase. En la segunda mitad se sintió mucho más cómodo y con más espacios, pero por fin obtuvo un respiro después de dar una asistencia en el córner que el Cucho convirtió en el 0-2.

Momento en el que Takac, portero del Slovan, saca la mano para salvar un gol cantado de Abde, extremo del Betis. / Imago

Ez Abde: 6

Encadena 13 partidos seguidos siendo titular entre Liga y Champions -se perdió el duelo copero por estar con Marruecos-. Sea por eso o no, se le nota sin la chispa que tenía semanas atrás. Con todo, tuvo dos buenas ocasiones en la fase más atascada del Betis, especialmente la que salvó Takac a quemarropa y no paró de intentar desbordar hasta dejar su sitio a Riquelme en los últimos minutos.

Cucho Hernández: 9

No jugaba desde el 17 de octubre, ante el Barça, y se perdió siete partidos entre todas las competiciones, incluido un derbi en el que ya estaba apto pero se quedó sin jugar tras ser amonestado en el banquillo. Trabaja mucho, pero le cuesta un mundo recibir balones en el área.

El que le puso a Ángel Ortiz era muy bueno y entró como un misil, con un salto espectacular, para cabecear a la red el 0-1; su cuarto tanto de la temporada. Tampoco estuvo mal el balón bombeado que Isco puso desde el córner en el primer palo, pero aún mejor el movimiento del colombiano, que giró el cuello para poner el 0-2. Y este fue su quinto tanto. Empata con Riquelme y Bartra como 'pichichi' verdiblanco.

Cucho Hernández celebra uno de sus goles frente al Slovan Bratislava / IMAGO

Manuel Pellegrini: 10

Excelente lectura de un partido en el que le ayudó mucho el gol del Cucho antes del descanso y le permitió cambiarlo todo con el movimiento de Marc Roca por Facundo Bernal. El resto de cambios llegaron ya con el triunfo sentenciado, pero el equipo ya nunca perdió ese control que tanto le costó tener en la primera mitad.

Sigue haciendo historia y rompiendo techos históricos. Ahora, también será el que más lejos llegó en Champions, como antes en la Europa League y en la Conference . A día de hoy, tiene al Betis como cuarto mejor equipo de LaLiga y como el cuarto mejor del continente.

La alineación inicial del Betis en Bratislava, con seis cambios con respecto a la del derbi. / Imago

Marc Roca: 7

Si entrada ordenó al equipo. Ofreció recuperación y salida limpia, permitiendo ganar líneas y romper, por fin, el ordenado bloque local. Sólo cabe reprocharle un mal despeje en el tiempo añadido que resolvió Ángel Ortiz.

Álvaro Fidalgo: 6

Minutos para coger confianza para el internacional mexicano, que se mostró participativo y no paró de pedirla entre líneas. Incluso buscó el gol en un disparo desviado.

Parrott: 5

Intentó una media chilena acrobática tras una trabada pared con Abde que se fue fuera por poco y firmó la última ocasión del partido con un disparo cruzado en exceso. Sigue la sequía. No marca desde la primera semana de septiembre.

Aitor Ruibal: 6

Salió en el tramo final para relevar a Antony y asegurarse de que el equipo no perdía competitividad. En el derbi salió de '9', en Bratislava fue extremo derecho, no tardará en aparecer como lateral... Y absolutamente siempre cumple.

Rodrigo Riquelme: sin calificar

Entró a falta de sólo cinco minutos en un contexto de partido muy sentenciado, pero se asoció en varias ocasiones y montó una agil transición que Parrott no pudo culminar con tanto.