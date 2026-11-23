El rosarino reapareció ante el Navalcarnero tras el castigo en Elche, se quedó sin minutos en el derbi ante el Sevilla y apuntaba a la titularidad en Bratislava hasta que un problema físico le ha obligado a retirarse en el entrenamiento en la capital eslovaca

No le sale una a derechas a Giovani Lo Celso, quien en la tarde de este lunes ha protagonizado la mala noticia en el entrenamiento del Real Betis sobre el césped del estadio NFS Tehelné Pole de Bratislava, donde a partir de las 21:00 horas de este martes ante el SK Sparta en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El mediapunta argentino ha abandonado la sesión vespertina en el escenario del encuentro y no se ha podido ejercitar con el resto de sus compañeros debido a una contusión en una rodilla, tras un golpe sufrido en el entrenamiento matinal del domingo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. De momento se mantiene como seria duda, pero todo apunta a que acabará causando baja y, como mínimo, cabe descartarle para esa titularidad que se daba por hecho que tendría en tierras eslovacas.

Lo Celso sufrió un golpe en la rodilla en el entrenamiento del domingo. / RBB

Lo Celso, de candidato a titular a baja por lesión: se une a Ceballos y Morante﻿

Los hechos de no haber jugado ni un minuto ante el Sevilla FC, de que Isco Alarcón y Pablo Fornals completasen los 90' y de que Dani Ceballos se haya quedado en Sevilla por culpa de esas molestias que le dejaron sin derbi señalaban a Lo Celso para ser titular ante el Slovan de Bratislava. A pesar del golpe sufrido el domingo, ha viajado con la expedición verdiblanca y Pellegrini había anunciado en la rueda de prensa previa a la sesión que "todos los que han entrado en la citación están en condiciones de jugar".

Sin embargo, según ha reportado la Agencia EFE, ni siquiera ha llegado a probarse y se ha retirado del terreno de juego del estadio Tehelné Pole al notar que las molestias eran persistente. Así, tras escuchar la charla técnica de Pellegrini, se marchó enfilando el túnel de vestuarios. Sin duda, este contratiempo resulta tremendamente inoportuno en el espinoso camino que Lo Celso está recorriendo en esta 26/27.

Lesiones, castigos y sólo 179 minutos entre Liga, Champions y Copa﻿

Además de presentar un futuro muy incierto y protagonizar muchas de las inevitables habladurías de mercado, cabe recordar que Lo Celso viene de un parón en el que no se fue con Argentina ni aprovechó la titularidad en el partido de Copa del Rey ante el modesto CDA Navalcarnero.

﻿Fue sólo unos días después de haberse caído por sorpresa de la lista de convocados para el anterior duelo liguero ante el Elche CF y Pellegrini le censuró públicamente asegurando que le descartó porque no le gustaba cómo había trabajado en los últimos entrenamientos. Luego le recuperó para la Copa y el derbi, pero ante el Sevilla FC se quedó en el banquillo todo el duelo.

Lo Celso reapareció ante el Navalcarnero tras el castigo en Elche y se quedó sin minutos ante el Sevilla. / Imago

Entre unas cosas y otras, Lo Celso sólo suma 179 minutos en esta 26/27 repartidos en cinco partidos: en LaLiga apenas ha estado 92' sobre el campo, entre las citas contra el Villarreal CF, el FC Barcelona -para mayor infortunio le anularon un golazo- y el RC Celta de Vigo; en Copa añadió 76'﻿, siendo sustituido frente al Navalcarnero antes de la remontada; y en la Champions League sólo ha participado 11 minutos, en el tramo final contra el Feyenoord de Rotterdam.