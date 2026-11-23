El entrenador de la Selección Española se ha posicionado junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, que hace unos días también manifestó su deseo de que el último partido de la próxima Copa del Mundo se celebre en suelo español y no en Marruecos

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, no se ha mordido la lengua a la hora de decir que espera y desea que la final del Mundial 2030 se juegue en España, alineándose así con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien hace unos días dijo lo mismo. El técnico, que ha renovado su contrato para continuar dirigiendo a España por más años, ha manifestado también que el equipo mantiene la ambición a pesar de que ha ganado la última Eurocopa y la pasada Copa el Mundo.

Luis de la Fuente quiere que la final del Mundial 2030 se juegue en España

España y Marruecos mantienen una dura pugna por ser sede de la final del Mundial 2030 que los dos países van a organizar junto con Portugal que no aspira a celebrar dicho partido en su territorio nacional. España está haciendo campaña durante los últimos días para impedir que la FIFA presidida por Gianni Infantino, que tiene grandes relaciones con Marruecos, elija al Estadio Hassan II de Casablanca como el coliseo en el que se jugará la gran final.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, sobre este tema ha dejado su mensaje claro. "Quiero que la final del Mundial 2030 se juegue en mi país, en España", ha dicho el riojano en un acto en el que ha recogido el trofeo Marca Layenda.

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, en un acto. / IMAGO

De este modo, Luis de la Fuente va en la misma línea, tal y como se esperaba, que Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que hace unos días también metió un poco de presión a la FIFA sobre la final del Mundial 2030. "Hemos dicho que es un tema que es innegociable la final en España", dijo en micrófonos de la Cadena COPE.

Luis de la Fuente dice que España mantiene la ambición para seguir ganando tras el Mundial

Uno de los retos que tiene por delante Luis de la Fuente es el motivar a los futbolistas españoles para que sigan teniendo la ambición de ganar torneos. La Selección Española ha ganado la última Eurocopa y el pasado Mundial, pero el entrenador del combinado nacional ha dicho que van a seguir peleando para proclamarse campeones.

"Pelearemos por el Mundial, pero ahora queremos la Nations", ha dicho Luis de la Fuente recordando que en el año 2027 tiene unos cuartos de final de la UEFA Nations League contra Francia, uno de sus grandes rivales en los últimos años.

"Pelearemos por el Mundial, pero ahora queremos la Nations"

Por último, Luis de la Fuente ha tenido palabras para las personas que le han ayudado a llegar tan lejos como entrenador de fútbol. "Pienso en quienes me enseñaron que el trabajo bien hecho es una forma de respeto a los demás; pienso en mi familia, en mis amigos y aquellos que han estado presentes en los momentos más complicados. Sin ellos no estaría aquí".