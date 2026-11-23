Da carpetazo a las críticas por el empate ante el Sevilla FC en el duelo disputado en el Sánchez-Pizjuán y enumera las cifras de esta temporada recordando que, en caso de ganar al Slovan Bratislava, amarran el pase a la siguiente ronda de la Champions

El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, afronta el encuentro de este martes ante el Slovan de Bratislava en medio de una nueva muestra de esa máxima exigencia que muestra a las claras el espectacular crecimiento de la entidad desde su llegada en 2020. Por segundo derbi consecutivo, a su equipo se le escapó la victoria en el tiempo añadido -esta vez con un desafortunado error de Álvaro Valles, y eso hace que sepan a poco los dos últimos empates ante el Sevilla FC.

"Ahora los empates nos saben a tristeza y a ellos, a triunfo", decía antes de volar a Bratislava Ángel Haro, presidente de un Real Betis que, como ha recordado este lunes Pellegrini, está cuarto en LaLiga EA Sports, en puestos que dan acceso a repetir en la máxima competición continental; undécimo en la Fase Liga de la UEFA Champions League, en zona del 'play-off' de dieciseisavos; y en la segunda ronda de la Copa del Rey, donde se medirá al CD Extremadura. "Hay ambición en las tres competiciones", ha reivindicado.

Aunque sufrió más de lo debido ante el CDA Navalcarnero, necesitando incluso de una prórroga, y a pesar de que volvió a dejar escapar una victoria en El Gran Derbi más allá del 90', como ya sucediese en La Cartuja en marzo, Pellegrini reivindica confianza en un equipo que suma 12 victorias, tres empates y sólo tres derrotas en los 18 partidos oficiales de esta 2026/2027. "No nos sirve de lección lo que pasó en Copa porque son competiciones distintas y rivales distintos", ha considerado Pellegrini, quien ha insistido varias veces en que "el derbi terminó 24 horas después del partido".

Manuel Pellegrini, en una rueda de prensa posterior a un partido de Champions del Betis. / Imago

El mal sabor de boca que dejó el empate en El Gran Derbi se esfumó en 24 horas

"Bueno, entiendo que los partidos duran 24 horas para disfrutarlo o para estar amargado con lo que sucede. Para mí es uno de los índices de crecimiento justamente que tiene el Betis, que empatar de visita es malo en estos momentos. En los últimos cuatro derbis hemos ganado dos y hemos empatado dos. Cada uno lo analiza de la manera que estima más conveniente. Nosotros estamos centrados solamente en buscar tres puntos para seguir en la Champions".

"Ojalá siguiéramos con todos esos defectos y siguiéramos con 9 puntos de 12 en la Champions, cuarto en la Liga con 27 puntos y clasificado en la Copa del Rey. Si pretendíamos que estuviéramos con todos los puntos ganados y no pretendíamos nunca perder o empatar un partido... pues es muy difícil. Hay que intentar ganarlos todos, después se hace la crítica conveniente y se centra uno en seguir buscando la mejoría", ha añadido Pellegrini.

Oportunidad de amarrar la clasificación para la siguiente ronda en la Champions

"Sería muy importante para nosotros sumar tres puntos más mañana porque, en teoría, matemáticamente estaríamos clasificados. Y ése es nuestro primer objetivo, estar entre los 24 primeros. Después, todavía quedan tres partidos más para ver hasta dónde se puede llegar. Para eso tenemos que hacer un partido completo, no nos fijamos en los malos resultados que ha tenido Slovan en los partidos anteriores, sino en tratar de sumar tres puntos que sería importantes también para el futuro".

Pellegrini responde a las críticas con indiferencia y flema

"No trato de entender, todo el mundo tiene el derecho de opinar lo que cree conveniente. Lo que sí me alegra mucho, como digo, es que la ambición siga creciendo cada vez más en el Betis. Empatar de visita no es fácil en cualquier campo. El hecho de que para nosotros sepa un empate, a pesar de que estamos además jugando la Champions y teníamos tres días después este partido, me parece muy importante y dice que el grupo sigue creciendo".

Pellegrini sale por el túnel de vestuarios antes de un partido de Champions del Betis. / Imago

"No hay ningún problema en aceptar las críticas, lo más importante es que tengamos la madurez de saber manejar tanto las críticas como las alabanzas. Y seguir con la ambición más alta que nunca. Primero, vamos a intentar clasificar mañana para la próxima ronda y, después, aspirar a meternos entre los ocho primeros. Si después no nos clasificamos entre los ocho primeros y se ve como un fracaso para algunas personas, el derecho de opinar es libre. Nosotros vamos por un camino e intentamos llevarlo de la mejor manera posible. En ese camino hay alegrías y hay amarguras".