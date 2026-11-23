El estadio Metropolitano ha sido remodelado en 10 meses y reinaugurado en la final de la Copa Sudamericana del pasado fin de semana; visto el éxito, el presidente de la Federación de Colombia vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de organizar una Copa del Mundo

La remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla ha sido todo un éxito tal y como se ha podido constatar tras la disputa de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Cabe recordar que esta remodelación se llevó a cabo en un plazo récord, de apenas 10 meses, dejando una capacidad de 65.000 espectadores, el más grande de toda Colombia.

Tanto es así que tras la final de la Copa Sudamericana, la Federación de Colombia no se conforma y quiere más, volviendo a sacar del cajón la idea de albergar una Copa del Mundo de la FIFA, es decir, un Mundial de fútbol, la cual que ya acogido pero en las categorías masculina sub 20, allá por 2011, y femenina sub 20, en 2014.

Por todo ello, para que esta ambiciosa propuesta llegue a buen puerto, el presidente de la Federación colombiana, Ramón Jesurún, recordó la alternativa que la FIFA ya aprobó hace unos años para los candidatos a ser sede de un Mundial, tomando como ejemplo la última cita de Estados Unidos, México y Canadá.

"Colombia necesita cinco o seis estadios para ya pedir torneos que vuelvan"

"Colombia necesita cinco o seis estadios para ya pedir torneos que vuelvan, exclusivamente, a todo el país", dijo el Jesurún ante la inauguración el pasado sábado del estadio Metropolitano con motivo de la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

"Hay que reconocer que nos hemos quedado cortos en estadios, pese a que Colombia es un país de ciudades, con siete u ocho ciudades muy importantes y dinámicas. Necesitamos que todas tengan escenarios que nos permitan aspirar a torneos internacionales de alta envergadura", admitió el presidente de la federación en declaraciones a Caracol Radio.

Los siguientes estadios tras el Metropolitano de Barranquilla

De hecho, ya hay obras proyectadas en otras grandes ciudades colombianas como son Medellín y Bogotá, dejando la idea de que Colombia podría ser sede de una gran cita mundialista junto a países vecinos como Venezuela, Ecuador o Perú. "Con dos o tres estadios más como el Metropolitano en Colombia, y con el modelo de la FIFA de asociarse con otros países, podríamos aspirar", señaló confiado.

"Con dos o tres estadios más como el Metropolitano en Colombia, y con el modelo de la FIFA de asociarse con otros países, podríamos aspirar"

Jesurún también incluyó a otras posibles ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Cali entre las ciudades que requieren obras en sus estadios. Concretamente sobre este último, el Pascual Guerrero, desveló que el alcalde de Cali quiere hacer un recinto similar al de Barranquilla: "No creció un metro lineal, creció hacia abajo, que se convierte en altura".