El que fuera campeón de la Premier League con el Manchester City adiestrado por el chileno se muestra muy feliz de poder reencontrarse con quien considera un ejemplo a seguir como buen entrenador y como buena persona

El SK Slovan de Bratislava, dirigido por Yaya Touré, recibe este martes la visita del Real Betis de Manuel Pellegrini, en un choque correspondiente a la jornada 5 en la Fase Liga de la UEFA Champions League que brindará al exfutbolista costamarfileño la oportunidad de enfrentarse por primera vez al que fuera su entrenador en el Manchester City, a quien promete preguntarle cómo hace para llegar a los 73 años con ese buen semblante y tan activo. En este sentido, en la rueda de prensa previa, se ha deshecho en elogios hacia su experimentado mentor y, de paso, ha piropeado también a jugadores como Isco Alarcón, Antony dos Santos... "y todos, porque todos son muy buenos".

Yaya Touré, honrado de enfrentarse a Manuel Pellegrini

"Nos enfrentamos a un equipo muy bueno y a mi antiguo entrenador. Es un equipo con experiencia y calidad. Este martes necesitamos que la suerte nos acompañe y estar a nuestro mejor nivel. Ante todo, respetamos al rival. Es un equipo español y ya sabéis cómo son, tanto técnicamente como en su mentalidad competitiva", ha expuesto el también exfutbolista del FC Barcelona y actual entrenador del SK Sparta.

"Aprendí muchas cosas buenas de Pellegrini, porque trabajé con él durante tres años cuando era jugador. Es un entrenador de mucha calidad. Quiere dominar los partidos y hacer daño al rival con su manera de jugar y su estilo. No va a ser fácil, porque es un entrenador muy experimentado, con una larga trayectoria en Europa", ha analizado el costamarfileño, que ha expresado su felicidad.

Manuel Pellegrini y Yaya Touré posan con el trofeo de campeones de la Premier League conquistada con el Manchester City. / Imago

"El reencuentro será muy bonito, porque hace mucho tiempo que no lo veo. Será algo especial. De todos modos, este martes somos rivales. Jugamos en casa y queremos hacer nuestro juego. Pellegrini es un entrenador brillante y su experiencia habla por sí sola". "Lleva muchísimos años en una profesión en la que las exigencias, las dificultades y el estrés son muy elevados.

Pellegrini devuelve las buenas palabras a su alumno

"Bueno, de Yaya sólo tengo excelentes palabras, excelentes recuerdos también. Hemos trabajado tres años juntos en el Manchester City, ganamos la Premier League y también la Copa de Inglaterra, un par de veces. Un gran jugador y una gran persona que estoy absolutamente seguro de que será también un muy buen entrenador﻿. Acaba de empezar su carrera, pero tiene mucha experiencia. Desafortunadamente, mañana no puedo desearle suerte, pero estoy absolutamente seguro de que tiene una gran futuro".

Pellegrini sale por el túnel de vestuarios antes de un partido de Champions del Betis. / Imago

"Cuando trabajas con jugadores importantes, sabes que quizás podrían ser entrenadores en el futuro. Y Yayá fue uno de ellos, por supuesto. Porque por el modo en que jugaba al fútbol, por el modo en que entiende el fútbol﻿... Hablé con él muchas veces y estaba seguro de que iba a ser entrenador. Es su primera vez en un gran equipo en la Champions pero espero que su futuro sea tan bueno como lo fue en su etapa de jugador", ha expresado el técnico del Betis.

Yaya Touré tiene una pregunta para Pellegrini: "¿Cómo lo hace?"

"Si tengo tiempo, me gustaría hablar con él para preguntarle cómo lo hace (a sus 73 años), porque a mí ya me están empezando a salir canas... Es un ejemplo por su mentalidad y su actitud. Es tranquilo, carismático, muy inteligente y siempre intenta mejorar. Es una gran persona. Lo sé, porque lo conozco personalmente", ha insistido el técnico del conjunto eslovaco.

"Intentaremos aprovechar sus puntos débiles. Quizá físicamente no nos exijan tanto como otros rivales a los que nos hemos enfrentado, pero técnicamente son muy, muy buenos. Vamos a intentar ser nosotros mismos. Jugamos en casa y queremos ponérselo lo más difícil posible y aprovechar nuestras oportunidades", ha analizado sobre el Slovan - Betis.

Yaya Touré, técnico del SK Slovan de Bratislava, en una rueda de prensa previa a un partido de Champions. / SK Sparta Bratislava

El técnico del SK Sparta, un enamorado de Isco, de Antony... "y de todos"

"Isco es un jugador muy, muy bueno, con mucha experiencia. Es una gran persona y un gran jugador. Pero no voy a plantear el equipo únicamente en función de cómo frenarlo. Lo que vamos a intentar es ser nosotros mismos y jugar a nuestra manera. Jugamos en casa, delante de nuestra afición, y queremos que disfrute del partido", ha manifestado Yaya Touré, quien ha pedido una tregua en la tensa relación del SK Sparta con su hinchada.

"También tienen a Antony. Todos son muy buenos. Intentaremos defender bien y, cuando tengamos el balón, atacar bien. Es un equipo difícil de prever. Si nos desconcentramos en cualquier momento, podemos pagarlo caro. Es muy importante estar concentrados al cien por cien, no solo en un jugador, sino en todo el equipo, porque cualquiera de ellos puede marcar la diferencia en cualquier momento", ha manifestado sobre las claves para frenar al Betis.