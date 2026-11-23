Protagonista absoluto del primer duelo de rivalidad hispalense al reclamar el Betis que debió ser expulsado y convertirse luego en el autor del gol del empate definitivo, el central aruncitano reclamó también en la segunda mitad un derribo dentro del área con 0-1 en el marcador, aunque existe una discrepancia sobre si podía o no entrar el VAR

"Bueno, vamos a hablar de la polémica que ha rodeado al mejor derbi que hay en el mundo para mí, sin duda alguna, que es un Betis-Sevilla o un Sevilla-Betis. Y Kike Salas está en casi todas las polémicas. Marc Bartra se queja de que tenía que haber sido expulsado antes de haber metido el gol del empate. Es cierto que hay una jugada que va a la disputa con Isco Alarcón, donde llega tarde y acaba pisándole en el empeine de una manera temeraria y podía haber sido amonestado perfectamente. Ya tenía una amonestación de la primera parte y habría sido la segunda", explicaba en las redes sociales del 'Carrusel Deportivo' el ex colegiado y ahora comentarista arbitral Iturralde González.

"También se queja el Sevilla FC de un posible penalti a Kike Salas. ¿Cuál es el problema en este tipo de penaltis? Que, si el balón va y puede rematarlo Kike Salas, entonces sí que puede entrar el VAR. Pero, como el balón le pasa muy por encima, el VAR no va a entrar nunca a corregir al árbitro porque es una zona residual. Otra cosa es si ese empujón fuera temerario e implicara una amonestación. Entonces, ya al VAR le das la posibilidad de que pueda entrar para ayudar al árbitro. Pero, en cambio, también os digo que, si el árbitro pita en directo penalti, el VAR no le va a llamar para decirle que no podía rematar y que el balón se le iba fuera. Es decir, es una jugada muy de criterio donde toda la responsabilidad recae en el árbitro", añadía el vasco.

El caso es que Sánchez Martínez sí dio la impresión de consultar a Muñiz Ruiz

Desgrana bien el protocolo VAR para este tipo de acciones Iturralde González, pero, más allá de si el empujón de Fran García a Kike Salas fue suficiente para señalar o no penalti, las imágenes de DAZN parecen indicar que Sánchez Martínez, árbitro principal, sí pidió una revisión o recibió algunas indicaciones desde Las Rozas. Debió ratificar Muñiz Ruiz sus primeras impresiones, porque el murciano hizo un gesto, juntando sus manos y separándolas, para indicar que no había existido nada punible en ese minuto 66, por lo que el juego debía continuar. El reglamento, con todo, no especifica eso de los contactos residuales de los que tanto hablan los trencillas, por lo que son en realidad decisiones anexas sobre la manera de proceder en una sala VOR, delimitando cuándo sí y cuándo no intervenir para auxiliar.