El argentino se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia del campeonato, con 345, todas ellas al frente del Atlético de Madrid, superando así a otro mito colchonero como Luis Aragonés

Aunque sigue siendo el sexto entrenador con más partidos en Primera división, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, alcanzó este pasado domingo un nuevo récord al convertirse en el preparador con más victorias en la historia de LaLiga, con 345 en 567 partidos, para dejar atrás a Luis Aragonés con el 0-3 con el que se impuso el conjunto rojiblanco al Getafe en el Coliseum.

La lista de entrenadores con más triunfos en LaLiga

El 'Sabio de Hortaleza' se queda con 344 victorias en 757 jornadas en ocho clubes diferentes –el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Betis, el Espanyol, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia y el Oviedo-, mientras que Simeone lo ha hecho sólo con su actual equipo.

Ya superó antes las 323 de Miguel Muñoz, las 278 de Ernesto Valverde, las 271 de Manuel Pellegrini –al mando actualmente del Betis-, las 259 de Javier Irureta, las 234 de Fernando Daucik, las 208 de Marcelino García Toral, las 205 de Javier Clemente y las 202 de Víctor Fernández.

Simeone debutó como entrenador del Atlético de Madrid en LaLiga el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda y su primera victoria fue una semana después por 3-0 ante el Villarreal, el 15 de enero 2012 en el Vicente Calderón.

Simeone reparte méritos: "﻿Los jugadores, el club, nuestra gente que te soporta, mis hijas, mis hijos..."

Tras el encuentro en el Coliseum, el 'Cholo' no escondió su emoción por ser el técnico con más victorias en la historia de LaLiga. “Esto no es ningún trofeo, pero sí es un número importante como entrenador. Detrás de todo este trabajo de 345 partidos (con victoria) hay un montón de gente y creo que, en mi caso, mi mujer Carla es una fuente y una fuerza muy importante ﻿para que uno puede llegar a este lugar”, expresó en rueda de prensa.

"Después están los jugadores, el club, nuestra gente que te soporta, te acompaña, te contiene; mis hijas, mis hijos, el tiempo que les hemos sacado para poder llegar a este lugar donde hoy estoy﻿. Me emociona, me pone contento, no me suelo alegrar por muchas cosas, pero para haber llegado a este lugar hay un trabajo increíble de muchos futbolistas que dieron la vida por el trabajo que nosotros proponemos, un montón de gente que trabajó al lado mío, como el ‘Profe’, Burgos, Vizcaíno, Nelson, ﻿y un montón de gente que siempre estuvo para apoyarme y la seguridad de dar todo lo que siento”, abundó.

El partido ante el Getafe y los elogios a Baena y Julián Álvarez

Por otro lado, Simeone resaltó el “partido importante” de su equipo en Getafe. “Enseguida entendimos por donde queríamos jugar el partido. Los goles en el primer tiempo nos vinieron bien para ir acomodando mejor el partido, tuvimos situaciones para poder cerrarlo en el primer tiempo, pero no tuvimos esa contundencia que todos soñamos que todas las jugadas sean goles”, explicó.

Diego Simeone da instrucciones ante el Getafe. / Imago

Además, el argentino se detuvo en la actuación de Álex Baena﻿: “Está en un momento muy bueno, él se siente dueño del equipo﻿, tomó un lugar importante, una responsabilidad que dejó Griezmann y la está tomando él sobre todo en la parte ofensiva, en los últimos metros, y me pone muy contento”. Y de Julián Alvarez﻿: “Cuando lo vemos cerca del arco estamos todos si lo va a meter o no. Los goles van a llegar. Los tiene, ha hecho goles siempre﻿, goles importantes. Lo necesitamos, le vamos a exigir claramente, porque lo tiene, hizo un partido bárbaro, se asoció muy bien y el gol llegará cuando tenga que llegar y acá estamos para esperar”.

El Atlético sumó su quinto triunfo seguido como visitante en esta Liga y su entrenador se mostró satisfecho por ello. “Estamos interpretando mejor los partidos fuera de casa. Al final, los goles te empiezan a dar ese tiempo de calma. Veníamos de un partido muy bueno contra el Barcelona, sobre todo esos 50, 55 minutos que el equipo jugó. Fue duro el resultado, le costó a casi todos los equipos de Europa hoy volver a empezar (tras el parón de selecciones), no es fácil﻿”, sentenció.