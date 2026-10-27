¿Julián Álvarez? Yo tuve de entrenador a Simeone, y yo me voy al Barcelona"

Aunque 'La Araña' ha pedido disculpas a la afición rojiblanca, en Argentina siguen dándole vuelta a su frustrada salida en el pasado mercado de verano, sorprendiendo las palabras del ex azulgrana Maxi López

No hay mejor medicina que los goles. De ese modo, Julián Álvarez se va congraciando con la afición del Atlético de Madrid, que no dudó en recibirlo con pitos y abucheos en sus primeros partidos de la temporada (aún suenan algunos) después de sus polémicas palabras durante el Mundial, cuando afirmó abiertamente que "lo mejor para todos" es que el club accediera a su salida -rumbo al FC Barcelona- para poder cumplir su "sueño".

Desde entonces, poco a poco, las aguas han ido volviendo a su cause. Y la mejor manera de conseguirlo han sido sus dos últimos goles consecutivos, los primeros de la temporada, ante el Stuttgart en Champions y frente al Deportivo de La Coruña el pasado sábado, posibilitando la victoria rojiblanca por la mínima. Tras ello, además, pidió "disculpas'" a los seguidores colchoneros. "Yo también me habría enojado como hincha", admitió.

Pero en su país, mientras tanto, siguen dándole vuelta a su frustrado fichaje por el conjunto azulgrana. Al respecto, el ex delantero Maxi López, que tuvo un paso fugaz por el cuadro catalán tras llegar procedente de River Plate (entre 2005 y 2006), considera que 'La Araña' podría haber dado un gran paso en su carrera si hubiese desembarcado en el Camp Nou.

Para Maxi López, se debería haber ido por una sencilla razón: "El Barça juega mejor que el Atlético"

"Es el 9 de la selección argentina, por eso me hubiera gustado verlo en el Barcelona. Para mí el Barça juega mejor que el Atlético. Sinceramente, me hubiera gustado verlo en otro equipo este verano, porque lo potenciaría más. En su momento buscó salir del City para poder buscar minutos, porque tenía al lado al otro marciano. Y no tenía espacio. Fue al Atleti y encontró minutos. Después hubo una charla con la dirigencia, se dijeron cosas y le prometieron algo que después no se cumplió. Eso pasa siempre", señaló en TyC Sports e que fuese también ariete del Mallorca.

En su caso, además, Maxi López coincidió con Diego Simeone como entrenador en el Catania, antes de que el argentino se hiciera cargo del Atlético de Madrid, y recalcó que, como sabe lo que es trabajar a sus órdenes, tampoco habría tenido ninguna duda en querer marcharse para vestir de azulgrana.

"Me hubiese gustado verlo en el Barcelona porque es el 9 de la selección argentina. Estaría en otro nivel. Yo lo tuve de entrenador al Cholo. Y yo me voy al Barcelona. Yo estoy diciendo una cuestión mía personal, y lo que veo a Julián como proyección", insistió.

Elogia a Simeone pese a todo: "Es para sacarse el sombrero"

Dicho todo este, sin embargo, el ex delantero de equipos como la Sampdoria, el Torino o el Udinese también quiso romper una lanza en favor del entrenador colchonero, alabando su trabajo en estos últimos. "Me parece que lo que hizo el Cholo con el Atleti es para sacarse el sombrero, porque cuando yo llegué a España, el Atlético no peleaba nada. Él lo reconvirtió", destacó, no sin recalcar que el sitio de Julián Álvarez estaba lejos del Metropolitano: "Pero para el juego de Julián, me voy a un equipo que juegue mejor, y para mí el Barcelona juega mejor".