La salida frustrada de Julián Álvarez del Atlético de Madrid al Barcelona, le pasa factura a la Araña

El argentino ha perdido 10 millones de valor de mercado tras sus ausencias en el arranque de temporada con los colchoneros. Con octubre ya arrancado, se ha reencontrado con los goles tres meses después en un amistoso con su país

Julián Álvarez aún no está al nivel del pasado curso en el Atlético de Madrid, donde fue decisivo en Liga y sobre todo en Champions League. El argentino marcó 10 goles en Champions League aunque los de Simeone se quedaron a las puertas de la final tras caer en semifinales ante el Arsenal. Con la temporada finalizada, Julián Álvarez puso rumbo al Mundial con Argentina y ahí empezó el run run en torno a su posible salida al FC Barcelona.

Fue ahí donde Julián Álvarez hizo una declaración que hizo estallar al Atlético de Madrid. "Quiero cumplir mi sueño", afirmó el argentino sobre su deseo de que Atlético de Madrid y Barcelona llegasen a un acuerdo para su fichaje. Esto trajo una cascada de declaraciones entre ambos clubes y terminó con Julián Álvarez sin salir del Atlético de Madrid. Ahora, poco más de un mes después de que cerrase el mercado, Julián Álvarez vive las primeras consecuencias de este deseo que finalmente no se cumplió.

Julián Álvarez pierde valor de mercado tras rebelarse con el Atlético de Madrid

Después de que el Atlético de Madrid haya disputado siete encuentros de LaLiga EA Sports y uno de la Champions League, Julián Álvarez, que se ausentó de varios entrenamientos al principio de temporada por encontrarse indispuesto físicamente, se llegó a perder hasta cuatro choques de los anteriormente citados por diversos motivos.

Simeone siempre lo defendió en rueda de prensa y apostó por ayudar a Julián Álvarez para que volviese a ser un jugador determinante en el Atlético de Madrid. Hasta el momento, la mejor actuación de Julián Álvarez se ha dado en la Champions League, donde ante el Liverpool en Anfield, asistió en el único tanto de los colchoneros ante los británicos.

Esta falta de minutos y también de rendimiento en el arranque de temporada del Atlético de Madrid le ha llevado a ser uno de los jugadores que más valor de mercado ha perdido en la última actualización de Transfermarkt.

Junto a Vinicius (Real Madrid), su compañero Romero y Balde y Frenkie de Jong del Barcelona, Julián Álvarez ha sido uno de los cinco futbolistas que ha caído en 10 millones de euros en valor de mercado según la última actualización. Julián Álvarez pasa de este modo de los 120 a los 110 'kilos'.

Julián Álvarez da síntomas de recuperación

Parece que Julián Álvarez se está reencontrando con su mejor nivel en 'casa'. En el parón de selecciones, defendiendo los colores de Argentina, la Araña ha sido titular en los dos triunfos de la albiceleste ante Bolivia y Burkina Faso respectivamente.

Julián Álvarez celebrando su reciente gol con Argentina

Precisamente ante el combinado africano, el jugador del Atlético de Madrid se reencontró con el gol. Julián no marcaba desde el pasado mes de julio, también con su país en el Mundial. A Julián Álvarez podría quedarle una oportunidad esta próxima madrugada en el amistoso que disputará la Albiceleste ante la débil Benin.