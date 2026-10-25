Tragedia en el Metropolitano antes del Atlético-Deportivo: un socio fallece entrando al estadio

La entidad rojiblanca confirmó el fallecimiento de uno de sus socios tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en los accesos al recinto, donde los servicios médicos intentaron reanimarlo sin éxito

El Atlético de Madrid vivió una jornada marcada por la tragedia antes de su encuentro frente al Deportivo de La Coruña. Un socio abonado del conjunto rojiblanco falleció este sábado tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando accedía al Riyadh Air Metropolitano para presenciar el partido correspondiente a la décima jornada de Liga.

El propio club confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde trasladó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido. Los servicios médicos de la entidad intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida. "Queremos unirnos al dolor de la familia y amigos de un socio abonado que ha fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando accedía al estadio en la previa del partido. Los servicios médicos del club han hecho todo lo posible por reanimarle, pero no ha sido posible. Descanse en paz", comunicó el Atlético de Madrid.

El trágico suceso empañó una jornada que estaba llamada a ser una fiesta para el conjunto madrileño, con la celebración del Día de las Peñas y el regreso de José María Giménez. Finalmente, la noticia del fallecimiento del abonado dejó en un segundo plano parte de los acontecimientos que rodearon el encuentro.

El árbitro fue informado durante el descanso

El fallecimiento también quedó reflejado en el acta arbitral del partido, dirigido por José María Sánchez Martínez. Según recoge el documento, el equipo arbitral recibió la comunicación oficial durante el descanso, cuando varios responsables de seguridad acudieron a su vestuario. "En el descanso del partido, se personó en nuestro vestuario el Coordinador de Seguridad de Policía Nacional, acompañado del Director de Seguridad del Atlético de Madrid y del Director de Partido de LaLiga", señala el acta.

Los responsables trasladaron a los colegiados que un aficionado había fallecido en el estadio, concretamente fuera de la zona de gradas. El documento no detalla más circunstancias sobre lo ocurrido, aunque el club sí precisó que la causa fue una parada cardiorrespiratoria sufrida cuando el abonado accedía al recinto.

El coordinador de Seguridad de la Policía Nacional comunicó al árbitro que el encuentro podía continuar, puesto que el suceso no estaba teniendo incidencia en el desarrollo del juego. "El Coordinador de Seguridad de Policía Nacional nos comunica que el partido podía continuar, no teniendo incidencia en el desarrollo del mismo. Hecho que hacemos constar a los efectos oportunos", añade Sánchez Martínez en el acta, publicada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El partido se disputó con normalidad

Pese a la gravedad de lo ocurrido, el Atlético-Deportivo no se detuvo en ningún momento. La comunicación al equipo arbitral se produjo en el descanso y, de acuerdo con lo trasladado por los responsables de seguridad, no existían circunstancias que obligaran a interrumpir el encuentro.

El partido terminó con victoria rojiblanca por 1-0, gracias a un gol de Julián Álvarez, pero el resultado quedó inevitablemente marcado por una noticia que golpeó a la familia atlética.