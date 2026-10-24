Atlético de Madrid - Deportivo de La Coruña, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto rojiblanco buscará su sexta victoria consecutiva en LaLiga para aprovechar cualquiera de los resultados posibles en el Clásico. Enfrente, Giménez regresa al Metropolitano con un cuadro coruñés que suma cinco jornadas sin vencer

¡Muy buenas tardes! El Atlético de Madrid busca hacer sus deberes antes del Clásico para acercarse al FC Barcelona o distanciar al Real Madrid. Para ellos, tratará de lograr su sexta victoria consecutiva en LaLiga ante un Deportivo de La Coruña en el que Giménez vivirá sin duda un partido especial en su regreso al Metropolitano. ¡Arrancamos con la previa!

El argentino ha recuperado la frescura y el impacto decisivo en el equipo rojiblanco. No solo fue el gol en Stuttgart, el primero con su club desde finales de abril al Arsenal, sino también todo lo que transmite, genera y juega sobre el campo, también creador en el 0-1 al Espanyol de Álex Baena.

Tras anotar su primer gol de la temporada el pasado martes ante el Stuttgart en Champions, Julián Álvarez volverá a acaparar los focos en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibe a un Deportivo de La Coruña que llega con José María Giménez, quien se reencontrará con el equipo y la afición de su vida, mientras el Barcelona-Real Madrid descubre una ocasión para el equipo rojiblanco.

Así llega el Atlético de Madrid

A cinco puntos del líder, ganador de sus últimos cinco choques de LaLiga y segundo en la tabla, ni siquiera tal racha le ha dado al grupo de Diego Simeone para acercarse ni un solo milímetro todavía a la cima del conjunto azulgrana, mientras, además, siente pegado al Real Madrid, tercero tan solo un punto por detrás del Atlético. La victoria este sábado es indispensable desde cualquier perspectiva local, pero más si cabe por el duelo dominical del Camp Nou.

Dentro del Atlético no tienen duda de que la mejor versión de ‘La Araña’ es básica para pensar en grande en esta temporada, cuyo inicio prometedor en el resto de líneas, de la solvencia y la vigencia de Jan Oblak al medio campo con más peso goleador en años, necesita más de la delantera. No solo de Julián Álvarez, sino también de Alexander Sorloth, aún sin un solo partido como titular ni goles tras casi dos meses de baja por una lesión muscular, o Ademola Lookman. Jonathan David sí suma tres goles.

Simeone tiene tres bajas (el defensa central Cristian ‘Cuti’ Romero y los centrocampistas Koke Resurrección y Johnny Cardoso, todos ellos fuera por dolencias musculares) y la duda para el once, por una sobrecarga, de Kang in Lee. El resto están aptos para recibir al Deportivo, incluido Morten Hjulmand, expulsado el pasado martes en el empate en Stuttgart, que devuelve algunas dudas sobre el equipo, desbordado en la primera parte.

Así llega el Deportivo de La Coruña

Al contrario que el Atlético, el Deportivo de La Coruña, noveno en la tabla, encadena las mismas cinco jornadas, pero sin ganar. Ha sumado tres de los últimos quince puntos desde que se impuso por 2-3 al Villarreal, antes de su visita al conjunto rojiblanco; un momento muy emocionante para Giménez, cedido ahora en Riazor después de trece años al servicio del club madrileño y Simeone, con 384 partidos, cinco títulos y la condición de leyenda en su defensa.

El internacional uruguayo regresa a la que fue su casa siendo el líder de la defensa deportivista, a la que probablemente volverá el belga Lucas Noubi para suplir la baja del lesionado Bright Ede, quien se había afianzado como pareja del charrúa en el centro del eje. Durante su etapa como rojiblanco, aportó jerarquía, liderazgo, juego aéreo y carácter al Atlético, con el que conquistó dos títulos de LaLiga (2013-14 y 2020-21) y al que asume que ya no regresará pese a que todavía le restan dos años de contrato.

No hay ‘cláusula del miedo’. Giménez, protagonista indudable y emotivo en la previa, está disponible para enfrentarse al Atlético y a la reacción de Julián Álvarez. Pero no es el único jugador con pasado colchonero. Mario Soriano, el motor blanquiazul en la medular, se formó en la cantera rojiblanca e incluso debutó con el primer equipo en la Copa del Rey de la mano de Simeone, además de compartir vestuario con Giuliano en el equipo juvenil y en el filial.

Del rendimiento de ambos, de la solidez defensiva que exhiba el equipo en el Metropolitano y, especialmente, de que Yeremay Hernández tenga un día inspirado dependerán las opciones del Deportivo de convertirse en el segundo equipo en puntuar en el estadio del Atlético, después de que lo hiciese el Villarreal en la segunda jornada.