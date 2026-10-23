Giménez y la charla con Simeone que le hizo salir del Atlético de Madrid para no volver: "Mi etapa terminó"

El central uruguayo, con contrato en el club rojiblanco hasta 2028, asegura que decidió marcharse cedido al Deportivo de La Coruña para "ayudar" al conjunto colchonero, tras asumir que tendría muy difícil jugar con el 'Cholo'

José María Giménez regresará mañana sábado al Metropolitano para lucir por vez primera sobre su terreno de juego una camiseta diferente a la rojiblanca. Después de 13 temporadas en el Atlético de Madrid, el central uruguayo de 31 años se marchó cedido el pasado verano al Deportivo de La Coruña, donde se ha convertido en un fijo para Antonio Hidalgo. Y aunque sigue perteneciendo al club colchonero (hasta 2028) podrá ser de la partida ante su ex compañeros, al ser él mismo quien pidió que no se incluyera la denominada 'cláusula del miedo'.

Pidió poder jugar en el Metropolitano, pero no celebraría un gol suyo

"Quería jugar y estar disponible para este partido. Me gustaría que el Atlético gane todos los partidos que le quedan, a excepción de los dos contra el Depor", explicó al respecto el defensor en 'El Larguero' de la Cadena Ser, donde, no obstante, aseguró que no celebraría un gol ante su ex equipo: "No, no sería capaz. Si puedo marcar bienvenido sea, pero gritarlo no".

Tras unas campañas complicadas en las que se vio lastrado por las lesiones, Giménez disfruta en el cuadro gallego de la continuidad deseada, tras haber sido sondeado también por el Sevilla FC. Esta misma campaña jugó en dos encuentros con el Atlético saliendo desde el banquillo, mientras que en el Deportivo acumula seis titularidades consecutivas. De momento, su futuro, es una incógnita, pero lo que sí tiene claro es que su ciclo como rojiblanco ya acabó.

"Decidí salir para ayudar al club que tanto me dio"

"Yo me podría haber quedado, cobro y ya está, pero se trata de tener empatía. Tengo dos años más de contrato porque me lo gané. También renové para poder ayudarles económicamente, porque necesitaban unos arreglos. Se trata de entender las situaciones y el club necesitaba mi ayuda. Decidí salir para ayudar al club que tanto me dio. El Atleti me dio todo e hice que me entendiera también a mí. Haremos lo mejor para todos, pero mi etapa en el club terminó y necesitaba ayudar al club que tanto me dio. Creo que he sido justo. Estuve 13 años en el Atlético, llegué siendo un niño e hice toda mi vida allí. El cambio fue raro porque salí de mi zona de confort, pero me gustaba esa sensación de descubrir algo totalmente nuevo", explicó sobre su salida.

Las dos partes, por tanto, quedaron satisfechas por el acuerdo alcanzando para su préstamo al conjunto gallego, después de que el internacional charrúa asumiese que tendría muy difícil jugar en el cuadro madrileño. "Habíamos hablado Simeone y yo la temporada anterior sobre cómo iba a ser esta. En lo futbolístico uno lo entiende la situación. Tengo ego para competir, pero no me ciega. Tras ver al grupo y al equipo uno entiende que la mejor situación era dar un paso al costado. Con toda la humildad del mundo dije: 'me voy, mi tiempo en el Atlético de Madrid terminó'. Uno lo acepta por más que duela. Estoy muy feliz de tomar la decisión que tomé y estoy compitiendo, que es lo más importante", afirmó.

Arropa a Julián Álvarez: "Pasó un momento jodido"

Desde la distancia, Giménez sigue muy pendiente de su ex equipo, deteniéndose en la figura de Julián Álvarez y su difícil arranque de temporada tras su frustrado fichaje por el FC Barcelona. "Hablé con Musso y Julián. 'La Araña' está bien, pasó un momento jodido pero ahora se le ve motivado, implicado y con ganas de revertir la situación. Aceptó lo que pasó y ahora está trabajando", destacó.

Confía en el Deportivo y resalta a Yeremay: "Tiene algo diferente"

Con respecto al Deportivo, por su parte, el zaguero puso de relieve la evolución de un grupo que en su opinión cada día va a más, aunque enlaza cinco jornadas sin vencer. "El equipo está ilusionado. Ascendió este año y muchos no habían jugado nunca en Primera, eso les da una motivación extra que hace que quieran progresar y mejorar. Queremos lograr cosas importantes con el equipo. Tenemos un equipo muy bueno y con mucho margen de mejora. Cada vez hacemos las cosas mejor. En los análisis que nos hacen se ve que cada vez vamos creciendo más, eso habla del hambre del equipo", resaltó.

Además, en cuanto a nombres propios, Giménez tiene claro cuál es el futbolista que más le ha sorprendido. "Todos los jugadores del Depor tienen buenas condiciones, pero el que más me llamó la atención fue Yeremay. Es un chico que juega muy bien a pelota. El fútbol de hoy en día está cada vez más robotizado, pero él juega a un fútbol de calle, tiene algo diferente. Cada vez quedan menos jugadores así, por eso los que hay llaman mucho la atención", sentenció.