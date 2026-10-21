Simeone, sobre Julián Álvarez: "Nosotros necesitamos a Julián y necesitamos sus goles, si empieza a encontrarse será muy importante para nosotros"

La 'Araña' volvió a marcar con el Atlético de Madrid más de cinco meses después de su último gol como rojiblanco y un verano muy tenso por su posible salida, aunque Simeone insiste en que deben recuperarlo: "Me pone muy contento por él"

El Atlético de Madrid vio cortada su racha de triunfos aunque sacó un valioso punto de su viaje a Stuttgart, de donde Diego Pablo Simeone se trae cosas positivas, como el gol de Julián Álvarez, y negativas, como la expulsión de Morten Hjulmand, que condicionó al equipo en la segunda parte a la hora de ir a por la victoria.

"Para mí la expulsión de Hjulmand es justa. Siempre les digo a los jugadores que, cada vez que uno se lanza al suelo, está mucho más cerca de exponerse a una expulsión. En esas acciones aparece una imagen muy fuerte cuando existe contacto y eso termina condicionando muchísimo la decisión. Es algo a lo que tenemos que estar atentos nosotros y también el resto de los equipos", explicaba Simeone a los micrófonos de Movistar+.

También le cuestionaron por Julián Álvarez y su gol después de todo el lío de su posible venta en verano, pues no marcaba desde el pasado 29 de abril. "Julián hizo un partido de un esfuerzo físico enorme. Trabajó muchísimo, pasó durante algunos momentos a ocupar la zona izquierda y siguió ayudando al equipo en todo lo que necesitábamos. Además apareció el gol, que fue extraordinario, y me pone muy contento por él. Nosotros necesitamos a Julián y necesitamos sus goles. Si empieza a encontrarse cada vez más cerca de lo que mostró hoy, evidentemente será muy importante para nosotros", admitió el argentino ya en sala de prensa.

El posible penalti a Hancko

"En directo no pude verlo porque estaba lejos. Después me comentaron que existe un pisotón sobre Hancko. El árbitro y el VAR tuvieron la posibilidad de analizar la acción y entendieron que no había penalti. Esa fue finalmente la decisión y no podemos cambiar lo sucedido. Después queda la sensación de que la acción sobre Hancko podía ser penalti porque en las imágenes se aprecia el contacto. Pero ya está, no cambia absolutamente nada de lo sucedido en el partido. El árbitro tomó una decisión y tenemos que seguir adelante".

El Stuttgart, superior antes del descanso

"Es un equipo duro, que presiona muy bien, que se organiza y se asocia bien para defender y que consigue quitarte tiempo para decidir. Nosotros sabíamos lo que íbamos a encontrarnos, pero durante bastante tiempo no conseguimos responder a esa presión. Después de recibir el gol reaccionamos y en los últimos quince minutos del primer tiempo empezamos a mostrar que estábamos entrando realmente en el partido. En el descanso hablamos de ello porque sentíamos que podíamos encontrar el empate. Llegó el 1-1 y entonces apareció la expulsión, que nos obligó a volver a adaptarnos. A partir de ahí tuvimos que interpretar un encuentro diferente y los jugadores hicieron un esfuerzo enorme".

La reacción del Atleti

"Me voy satisfecho por cómo respondió el equipo a una situación que fue incómoda desde el principio. Después del empate el partido estaba abierto y teníamos la sensación de que podíamos llevarlo hacia nuestro terreno, pero al quedarnos con diez hubo que interpretarlo de otra manera. En ese momento también había que saber proteger el punto que ya teníamos y competir desde la inferioridad numérica. El esfuerzo de los futbolistas terminó permitiéndonos llevarnos ese punto".

Se queda con identidad del equipo

"Lo que mostró el equipo en el tramo final de la primera parte y durante la segunda, primero jugando once contra once y después con diez, se acerca a lo que somos y a lo que queremos representar. Somos un equipo que tiene que esforzarse, competir y utilizar todas las armas que tiene disponibles para intentar conseguir cosas importantes y alcanzar los objetivos que quiere el club."