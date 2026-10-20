Stuttgart - Atlético: Alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

El Atlético de Madrid se medirá al Stuttgart a domicilio tras conseguir seis victorias consecutivas. El encuentro, correspondiente a la jornada 3, tendrá lugar hoy, 20 de octubre, en el MHP Arena

El Atlético de Madrid se encuentra en un buen momento de la temporada. Esta vez se medirá al Stuttgart en la tercera jornada de Champions League. El Atlético de Madrid encadena seis victorias consecutivas, además de ganar al Manchester United en el Metropolitano. Ahora, tendrá que jugar ante un equipo invicto en Champions League, el VfB Stuttgart.

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Los de Diego Simeone llegan a Alemania después de superar al Espanyol en un partido igualado, un resultado que les permitió seguir la racha. Tras recuperarse la pasada jornada de la derrota sufrida en su estreno europeo ante el Liverpool. El conjunto rojiblanco buscará prolongar su buena dinámica y conseguir su primera victoria a domicilio en esta edición de la Champions League.

El Stuttgart busca mantener su pleno de victorias

El Stuttgart afronta el encuentro con la intención de prolongar su buen comienzo en la máxima competición europea. El conjunto dirigido por Sebastian Hoeneb ha ganado sus dos primeros partidos ante el Viking y el Slovan Bratislava, por lo que intentará sumar otros tres puntos ante uno de los rivales más exigentes de esta fase liga.

Sin embargo, el equipo alemán no ha tenido un buen inicio liguero. Actualmente, se encuentra decimotercero después de caer por la mínima ante el Hamburgo en la Bundesliga. Los locales tratarán de aprovechar el factor campo y su capacidad para presionar al rival para poner en dificultades a un Atlético que atraviesa una buena dinámica de resultados.

Por su parte, el equipo de Simeone tendrá que prestar especial atención a Angelo Stiller, uno de los futbolistas más destacados del Stuttgart en la creación de juego, el jugador que fue relacionado con el Real Madrid, es el motor del equipo, viene de dar tres asistencias en sus últimos tres partidos. Además de prestar atención a El Bilal el Khanouss y Undav, jugadores peligrosos en el equipo alemán que pueden crear peligro cerca del área rojiblanca.

Las bajas del Atlético de Madrid

El Atlético viajará a Alemania con las ausencias de Koke y Cristian Romero. La baja del central argentino obligará a Simeone a buscar alternativas en el eje de la defensa, donde Marc Pubill y Dávid Hancko apuntan a tener protagonismo.

Además, Johnny Cardoso vuelve a estar disponible después de perderse el último encuentro ante el Espanyol por una indisposición. Su presencia abre nuevas posibilidades para el centro del campo rojiblanco, aunque su participación de inicio dependerá de su estado físico.

En ataque, Julián Álvarez apunta a ocupar una de las posiciones de referencia. La principal incógnita está en quién le acompañará: Simeone puede apostar por Jonathan David para formar una dupla ofensiva o dar continuidad a Kang-in Lee.

Alineaciones probables del Stuttgart y el Atlético de Madrid

Sttutgart: Bredlow; Jeltsch, Chabot, Hendriks, Vagnoman; Promel, Stiller; Fuhrich, Khannouss, Undav; Demirovic

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios, Johnny Cardoso, Baena; Kang In Lee, Julian Álvarez.

Dónde ver el encuentro:

El partido entre el Stuttgart y el Atlético de la jornada 3 se jugará hoy 20 de octubre a las 21:00. Se podrá disfrutar en televisión a través de Movistar Liga de Campeones.