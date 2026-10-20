Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid: Frenazo alemán y volantazo de Julián

El conjunto rojiblanco, desbordado en la primera parte, con reacción en el comienzo de la segunda y resistente en inferioridad numérica, suma cuatro puntos de nueve posibles en las tres primeras citas de la Champions

El Atlético de Madrid salió vivo de Stuttgart gracias a Julián Alvarez, que necesitó apenas 14 segundos de la segunda parte para poner fin a su sequía goleadora esta temporada. El argentino apareció cuando más lo necesitaba un equipo rojiblanco superado durante buena parte del primer tiempo y que encontró en el descanso la oportunidad de cambiar su imagen. El 1-1 final, sin embargo, deja un sabor agridulce para los de Diego Simeone, que suman cuatro puntos de nueve posibles en la Champions League y necesitan elevar sus prestaciones si quieren aspirar a algo más.

El comienzo fue un suplicio para el conjunto madrileño. El Stuttgart impuso su intensidad, apretó arriba y encontró demasiadas facilidades ante un Atlético sin precisión ni capacidad para superar la presión. Marcos Llorente, habitualmente fiable, perdió un balón cerca de su área que terminó con Undav habilitando a El Khanouss. Jan Oblak tuvo que aparecer con una mano salvadora cuando apenas se habían disputado 22 segundos. El portero esloveno volvió a intervenir poco después, mientras Führich y Angelo Stiller también amenazaban la portería rojiblanca.

El Atlético tardó casi media hora en ofrecer alguna señal de vida. Su primer remate llegó en el minuto 29, con un cabezazo de Marc Pubill tras un saque de esquina que se marchó por encima del larguero. Fue poco para un equipo que parecía atrapado en el campo propio. Y el castigo llegó en el 36'. El propio Pubill perdió el balón en una conducción dentro del área y Lewelling aprovechó la situación para marcar el 1-0 con un remate de zurda que se envenenó tras tocar en Hjulmand.

El gol cambió el escenario. El Stuttgart bajó algo el ritmo y el Atlético encontró espacios antes del descanso, aunque sin conseguir el empate. Simeone movió ficha en el intermedio y dio entrada a Lookman por Jonathan David. La apuesta no pudo salir mejor. A los 14 segundos de la reanudación, el nigeriano encontró a Julián Alvarez y el argentino resolvió con un remate de izquierda impecable. Fue su primer tanto del curso y una descarga de rabia que necesitaba tanto él como el equipo.

La reacción rojiblanca fue evidente. Con Pablo Barrios llevando la iniciativa desde el centro del campo, el Atlético comenzó a instalarse en campo contrario y estuvo cerca de culminar la remontada con un disparo del propio centrocampista que Seimen despejó con el pie. El partido parecía otro, hasta que una acción cambió de nuevo el guion.

En el minuto 64, Hjulmand llegó tarde y clavó los tacos sobre la tibia de Stiller. La entrada, desproporcionada, le costó la roja directa y dejó al Stuttgart con diez. Paradójicamente, la superioridad numérica no empujó al Atlético a buscar con todo la victoria. Simeone retiró a Baena para dar entrada a Cardoso y, más tarde, sustituyó a Julián Alvarez por Obed Vargas. La entrada de Le Normand por Pablo Barrios buscó reforzar la defensa ante la apuesta alemana por Demirovic.

Sorloth entró en los minutos finales, pero el marcador ya no se movió. El Atlético salvó un punto después de una primera parte muy pobre y una segunda en la que tuvo opciones de más. La expulsión terminó condicionando el tramo final y Simeone acabó dando por bueno un empate que, por la situación del encuentro, sirve para salir de Alemania con algo en el bolsillo, aunque no despeja las dudas sobre el rendimiento del equipo.

Ficha técnica:

1 - Stuttgart: Seimen; Vagnoman (Assignon, min. 52), Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Prömel, Stiller; Lewelling (Demirovic, min. 70), El Khanouss, Führich (Sauer, min. 87); Undav (Pejcinovic, min. 87).

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano (Sorloth, min. 87), Barrios (Le Normand, min. 78), Hjulmand, Baena (Johnny Cardoso, min. 69); Julián Alvarez (Obed Vargas, min. 78) y Jonathan David. (Lookman, min. 46).

Goles: 1-0, min. 36: Lewelling. 1-1, min. 46: Julián Alvarez.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (Países Bajos). Expulsó con tarjeta roja a Hjulmand, del Atlético de Madrid, por una dura entrada de Hjulmand a Stiller (min. 64). Amonestó con tarjeta amarilla al local Mittelstadt (min. 17) y al entrenador visitante, Diego Simeone (/min 86).