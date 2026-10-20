La reflexión de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, sobre el arbitraje: "Tienen que quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros"

El presidente rojiblanco ha sorprendido con una propuesta para acabar con la polémica arbitral que rodea al fútbol español, además que pedir acabar con las "guerras" entre dirigentes, refiriéndose a LaLiga y el Real Madrid

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha puesto sobre la mesa una solución radical para acabar con la polémica arbitral que rodea al fútbol español, de máxima actualidad en los últimos días por las polémicas de la jornada 9 en Primera división. El presidente rojiblanco, preguntado por el enfrentamiento entre el Real Madrid y LaLiga y las continuas protestas por las decisiones de los colegiados, sorprendió con una propuesta que no suele escucharse entre los dirigentes: eliminar el VAR. "Como todo gira en relación a los árbitros, pues lo que tienen que hacer es quitar el VAR para que no haya problemas con los árbitros", afirmó desde Stuttgart, donde el conjunto colchonero se mide este martes al equipo alemán en la Champions League.

Cerezo reclamó más tranquilidad entre los protagonistas del fútbol y, especialmente, entre quienes están al frente de los clubes: "Yo creo que en el fútbol, en general, no tiene que haber guerras y menos entre los dirigentes. Es un tema que tienen que solucionar", señaló el presidente rojiblanco, en alusión al conflicto entre el Real Madrid y LaLiga. Su solución pasa por retirar una herramienta que llegó para reducir los errores y que, con el paso del tiempo, se ha convertido también en uno de los principales focos de debate.

Al presidente del Atlético le preguntaron igualmente por las quejas del Real Madrid hacia los árbitros, una cuestión que ha marcado la actualidad futbolística en las últimas semanas. En este sentido, Cerezo reconoció que el malestar con los colegiados no es exclusivo del conjunto blanco y recordó que su propio club también ha protestado en otras ocasiones. "Todos nos quejamos de todo; lo que pasa es que unos más y otros menos. Nosotros nos hemos quejado y posiblemente nos seguiremos quejando, pero pensamos que los árbitros tenemos que estar con ellos. Los árbitros se equivocan cuando no lo ven y cuando lo ven, ten por seguro que no se equivocan", respondió.

También se pronunció sobre una de las acciones que más controversia ha generado recientemente, el posible codazo de Arda Güler a Peque que no acabó con la expulsión del futbolista turco. Cerezo aseguró que, desde su punto de vista, la jugada era clara, aunque evitó cuestionar directamente la decisión del colegiado. "Yo lo vi claro, pero a lo mejor el árbitro no lo vio. Yo estoy convencido de que, si lo ve, lo pita y, si no lo ve, pues imagino que no lo pitó", explicó.

Enrique Cerezo apunta a la Champions

Más allá de la polémica arbitral, el presidente del Atlético de Madrid también se refirió a los objetivos deportivos de los colchoneros, que afrontan en Alemania una nueva jornada de la Liga de Campeones. Cerezo volvió a señalar la máxima competición continental como la gran cuenta pendiente del proyecto de Diego Pablo Simeone.

"Diego es un técnico que ha demostrado todo, con nosotros ha conseguido todo y prácticamente lo que a todos nos queda es conseguir la Champions y en eso es en lo que estamos", afirmó.

El Atlético suma tres puntos de los seis disputados hasta ahora en la fase de liga, después de perder ante el Liverpool (2-1) y ganar al Manchester United (2-0). Cerezo confía en que su equipo pueda dar continuidad a esa última victoria: "El primer partido lo perdimos contra un gran equipo y el segundo lo ganamos contra un gran equipo y este lo esperamos ganar contra un gran equipo", concluyó.