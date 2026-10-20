El presidente del Comité de Árbitros, Fran Soto, responde a la polémica en el Real Madrid - Sevilla y reivindica el nivel arbitral: "Reitero que tenemos a los mejores del mundo"

El dirigente arbitral, en plena tormenta por lo ocurrido el domingo, defiende el nivel de los árbitros españoles y asegura que se mantiene al margen de las opiniones externas: "Errores ha habido siempre"

En plena tormenta por el escándalo arbitral en el Real Madrid- Sevilla y en el Betis-Barcelona con decisiones y actitudes arbitrales que han generado una polémica que ha sacudido al fútbol español, el Comité de Árbitros ha sacado pecho por el nivel del arbitraje en España en la figura de su presidente.

De esa forma. Fran Soto, hoy, en un foro en la sede del COE de Madrid, ha valorado positivamente las prestaciones de los colegiados en lo que va de curso, a la par que ha echado balones fuera cuando se le ha preguntado expresamente por lo sucedido el domingo en Chamartín.

Fran Soto defiende el nivel de los árbitros españoles, pero reconoce que siempre habrá errores

"La temporada está yendo bien arbitralmente. Jugadas puede haber en los partidos que son interpretables, pero creo que el nivel de los árbitros es bueno. Estoy convencido que el nivel medio es el mejor del mundo. Cualquier árbitro puede pitar cualquier partido. Tenemos una confianza en el Comité en toda la plantilla. Es algo que he dicho en anteriores ocasiones, que son los mejores del mundo, y me reitero", indicó con convencimiento el presidente del CTA, que asume que errores habrá siempre.

"Errores los hubo, los hay y los habrá. El error es consustancial al deporte. Tenemos herramientas que nos están ayudando a que los deportes sean los menores posibles, pero es algo con lo que el árbitro convive", indicó Soto, que apuesta por aislarse del ruido y de las opiniones externas, porque, de lo contrario, considera imposible hacer su trabajo, reivindicando de nuevo el nivel arbitral.

Soto Grande responde a lo sucedido en el Santiago Bernabéu

Así las cosas, a la espera de que se conozca las valoraciones de las jugadas polémicas en el programa 'Tiempo de Revisión', Fran Soto fue cuestionado directamente por todo lo que ha generado las acciones controvertidas en el Real Madrid-Sevilla, considerado por el sevillismo como un "atropello" a lo que respondió sin entrar en el ajo y haciendo oídos sordos a todos los reproches y voces que hablan de escándalo.

"Nosotros tenemos que trabajar en lo nuestro. Trabajar, trabajar y trabajar. Y fuera de lo nuestro, cualquier comentario de un club, entrenador, jugador tienen derecho a expresar lo que consideren conveniente. Aceptamos las opiniones, pero tenemos que aislarnos de toda la presión que a veces hay; y dedicarnos a los que sabemos que es arbitrar. Desde el comité tenemos que poner las herramientas al servicio del arbitraje y de nuestra gente para tener las mayores posibilidades y formación para acertar. Que es lo que busca el árbitro", señaló Fran Soto, que en definitiva, tampoco defendió a Busquets Ferrer ni a Cuadra Fernández ni lo contrario con una respuesta políticamente correcta.

Reunión con el presidente del Sevilla

Cabe recordar que durante el día de hoy Fran Soto y el director técnico del CTA, David Fernández, recibirán en Las Rozas al presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. El mandatario ha viajado a la capital de España para que se le muestran los audios del VAR correspondientes al codazo de Arda Güler y pedir explicaciones sobre el trato recibido por el estamento arbitral en el presente curso.