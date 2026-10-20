El presidente del Sevilla viaja a Madrid para reunirse con el CTA tras un "incesante atropello arbitral" agravado en la polémica derrota ante el Real Madrid

Con unas exigencias muy claras expresadas por la afición a través de la Federación de Peñas, José María del Nido Carrasco se presenta en la sede que la RFEF tiene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para verse las caras con Fran Soto, máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros

El Sevilla FC ha gozado de descanso este pasado lunes, después de llegar esa misma madrugada tras la controvertida derrota ante el Real Madrid, y también en la jornada de este martes; por lo que no será hasta la tarde del miércoles cuando vuelva al trabajo para empezar a preparar el duelo liguero del lunes 26 contra CA Osasuna. Luis García Plaza ha dado un respiro a sus jugadores para que puedan relajar físico y mente después de estos escandalosos días.

Lo que no se ha tomado descanso alguno es la polémica, que ha seguido creciendo aún más en estos dos días posteriores y ha alcanzado cotas inéditas con el reconocimiento expreso por parte de Sergio Carranza, jefe de realización de LaLiga, de que el hecho de no mostrar las repeticiones "fue una decisión editorial" del ente que preside Javier Tebas para "no afectar a la emisión en directo". José María del Nido Carrasco acudirá a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en busca de explicaciones para este escándalo.

Cumbre en la sede de la RFEF entre el Sevilla FC y el Comité Técnico de Árbitros

Ante este gravísima situación, el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, ha viajado a Madrid para reunirse con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF para exigir las explicaciones pertinentes para poder entender la manera de proceder de Mateo Busquets Ferrer, desde el terreno de juego del estadio Santiago Bernabéu; y de Guillermo Cuadra Fernández, al frente del VAR en el Real Madrid - Sevilla FC de la jornada 9 en Primera división.

Así lo ha adelantado una información de la Cadena SER, que ha añadido que el club de Nervión acudirá a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para escuchar las explicaciones pertinentes y reclamar una audición de las conversaciones entre el árbitro de campo y la sala VOR. El objetivo, además de protestar por lo que consideran un robo, es el de conocer cómo se sucedieron los hechos, por qué el colegiado balear no fue advertido de que sus apreciaciones en directo eran bastante discutibles y qué tipo de imágenes puso LaLiga a disposición del VAR para poder analizar lo sucedido con rigor.

La Federación de Peñas del Sevilla exigen explicaciones al CTA y a la RFEF

De este modo, el Sevilla FC responde a una de las reclamaciones públicas que los aficionados blanquirrojos han transmitido aglutinando sus indignadas voces a través de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando: "Solicitamos explicaciones formales inmediatas al CTA y a la RFEF acerca de la disparidad de criterios que sufrimos de manera reiterada".

"Hacemos un llamamiento a la unidad del sevillismo. La afición no permanecerá de brazos cruzados mientras se devalúa la limpieza de la competición", finalizaba un encendidísimo comunicado que fue difundido a través de sus diferentes perfiles en redes sociales y en el que mostraban su "más absoluta indignación, hartazgo y repulsa ante este sistemático atropello arbitral".

El presidente del CTA, Fran Soto, se lava las manos: "Prefiero no opinar"

Por su parte, antes de recibir en su despacho a Del Nido Carrasco, el presidente del CTA ha echado balones fuera al ser preguntado por los bochornosos momentos vividos en el Real Madrid - Sevilla FC del pasado domingo. Fran Soto fue requerido por las cámaras de El Chiringuito al término del choque entre Getafe CF y Rayo Vallecano que cerró la jornada 9 en LaLiga. "Prefiero no opinar de cuestiones técnicas, es la Comisión Técnica la que se encarga de todo esto. No sé si está elegido en 'Tiempo de Revisión', pero en unas horas lo sabréis", respondió el jefe de los árbitros españoles, sin entrar a valorar la rajada de Luis García Plaza.

"Somos muy permisivos y nuestro objetivo es que los árbitros piten bien", añadió Fran Soto, antes de admitir algo de inquietud por la desbordante polémica que marca la semana previa a El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid. "Siempre hay un poquito de nerviosismo, pero bueno, es parte de la chicha del fútbol y estoy encantado de que sea así. Estoy convencido de que el arbitraje va a ser muy bueno y esperemos que así sea. ¿Alberola Rojas? No lo sé. Tengo confianza en el que le toque arbitrar", concluyó el máximo dirigente del CTA.