El Comité de Árbitros explica por qué el VAR no intervino en la expulsión de Güler, jugador del Real Madrid, y el Sevilla responde de inmediato: "Ganas de ver tIempo de revisión"

El Comité de Árbitros utiliza la coartada que tanto indignó al Iturralde González para justificar la actitud desde la sala VOR y el club nervionense ha vuelto a intervenir en su redes para contestar sin complejos

La polémica por las decisiones arbitrales en el Real Madrid-Sevilla de este domingo sigue coleando con fuerza durante este lunes, especialmente la roja perdonada a Arda Güler por agresión a Peque con 0-0 y más después de las reacciones por parte del club madridista y también del Sevilla, que, a su manera, no se ha callado ante las injusticias, tirando de ironía.

Además, durante la mañana han surgido en redes nuevas imágenes de la acción, como desde la 'Sky cam', dentro del contexto de que sorprendentemente no hay ninguna lo suficientemente cercana de lo que se espera de una realización en un estadio como el Santiago Bernabéu, con múltiples cámaras y todos los avances tecnológicos.

Déficit inexplicable que criticó con dureza durante la retransmisión el excolegiado Iturralde González y que ha servido de coartada al Comité de Árbitros para explicar la razón por la que el VAR no intervino en la acción de Güler sobre Peque poco antes de que marcara el primer gol del choque, lo que resulta impropio de un fútbol como el español en un recinto de 'cinco estrellas'.

La coartada del CTA para justificar que el VAR no interviniese

"Es patético, patético, y vamos a dejarnos ya de medias tintas, que si somos la mejor liga del mundo no puede ser este nivel de repeticiones. No puede ser que si nos vanagloriamos de que es la mejor liga del mundo, en un estadio 'Súper A', es decir, 32 cámaras, y que no tengamos una imagen nítida de una agresión. Esto es una mentira de liga", criticó con rotundidad el excolegiado, al que seguramente ha indignado que el CTA se escude precisamente en que, supuestamente, no haya ninguna imagen clara para valorar una jugada determinante en el transcurso del choque.

Y es que el estamento arbitral se atrinchera en la excusa de que Cuadra Fernández y el resto de integrantes de la Sala VOR no dispusieron de imágenes especiales, diferentes a las que pusieron por televisión, lo que complicaba sobremanera tomar una decisión.

En este sentido, a través de la Cadera Ser, el CTA ha transmitido que "el VAR tiene las mismas cámaras que en la producción televisiva", porque lo que no pudieron apreciar la acción de manera nítida, a lo que atribuyen que no llamaran a Busquets Ferrer para que acudiera al monito, en cuyo caso posiblemente habría expulsado al turco, a la postre vital en el triunfo blanco.

La irónica respuesta del Sevilla a este 'circo'

"Si no se ha intervenido, es porque no hay ninguna evidencia que indique una conducta violenta de manera nítida e incuestionable", concluyó el Comité de Árbitros, que está por ver si hablara de esta acción tan polémica y de las otras, como el penalti a Mbappé o la posible falta a Ure antes previa al 2-0, en su programa Tiempo de Revisión, en el que analizan las acciones de esta índole.

Y precisamente en esta dirección ha proyectado su respuesta inmediata el Sevilla, que, con la misma ironía con la que contestó a las publicaciones de Movistar Plus Deportes, airea su deseo de no perderse el programa acompañado de un emoji de palomitas: "Muchas ganas de tiempo de revisión".