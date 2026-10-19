El Sevilla explota con ironía contra el Real Madrid y Movistar: "Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos"

La cuenta del club nervionense en la red social X se desahogó con varias respuestas a publicaciones en el perfil de la televisión con derechos de emisión de los partidos de LaLiga que hacían alusión a la bellísima factura de los goles de Arda Güler y Kylian Mbappé

El Bernabéu protestó contra Tebas y el 'Caso Negreira' antes de que el Real Madrid se viese beneficiado por los errores arbitrales ante el Sevilla. Imago

El Sevilla FC se ha expresado con total rotundidad después de la polémica actuación arbitral en el partido ante el Real Madrid, perpetrada por el colegiado de campo, Mateo Busquets Ferrer, y por el encargado del VAR, un Carlos del Cerro Grande también adscrito al Comité Balear pero madrileño de nacimiento. Luis García Plaza se desahogó en una sincera pero respetuosa rueda de prensa en la que no necesitó perder los papeles para expresar su indignado sentir. Lo mismo sucedió con jugadores como Kike Salas, Juan Iglesias o Peque Fernández. No obstante, nadie se quedó más a gusto que el community manager del club nervionense.

Si, como suele ser habitual, en Real Madrid TV no han desaprovechado la oportunidad para darle la vuelta a lo sucedido y venderlo como otra respuesta de Javier Tebas en esa guerra abierta que mantiene con Florentino Pérez. Es decir, denuncian una supuesta estrategia que consistiría en beneficiar de manera tan evidente al Real Madrid que se acabe olvidando que el FC Barcelona también se vio favorecido por numerosos errores arbitrales en contra del Real Betis en el duelo que ambos equipos libraron el día anterior. En cualquier caso, a pesar de lo rocambolesco de la exposición de los hechos, no deja de ser una confirmación de que esas acciones perjudicaron al Sevilla FC.

El comunnity manager del Sevilla FC juega con la palabra robo y los goles de museo

Sea como fuere, desde el Sevilla FC han usado las redes sociales para jugar con la ironía e insinuar un robo sin hacer uso directo de esa expresión. El CM de los nervionenses, para expresar que el enfado existe a nivel institucional, ha usado respuestas a publicaciones de la cuenta de Movistar+ para criticar la ausencia de repeticiones nítidas tanto en la más que posible agresión de Arda Güler sobre Peque como en la aparente falta de Ibrahim Konaté sobre Robbie Ure previa al 2-0. Es muy evidente que los dos tantos son auténticos golazos. Pero claro... en Nervión lo veían con otros ojos.

La cuenta de la televisión que emitía el choque califica el gol de Kylian Mbappé como "Un golazo de poesía pura" y aseguraba que "Tienen que colgarlo en el Louvre". El Sevilla FC reaccionó con contundencia: "¿Podéis rebobinar 18 segundos? Nos gustaría ver la jugada entera", señala en un primer mensaje en referencia a la posible falta de Konaté sobre Ure, de la que tampoco había repeticiones. "Con el Prado tan cerca y os vais al que es famoso por los robos", añadió en segundo término.

Horas después, la cuenta de Movistar+ tuiteó una toma lejana de esa acción. "Vaya… ¡Más de tres horas después! Habéis sido más rápidos en X que en la retransmisión", volvió a manifestar con acidez la cuenta del Sevilla FC. Ante la indignación generalizada, la empresa audiovisual quiso dejar claro que no emitieron las repeticiones de las jugadas previas a los dos primeros goles porque no las tenían.

Es más, el periodista Juanma Castaño recordaron a los espectadores que la realización corre a cuenta de LaLiga, que es quien elige lo que sale emitido y lo que no. Del mismo modo, a través de distintos medios como la Cadena SER, desde el CTA han asegurado que el protocolo VAR se activó de manera correcta y Del Cerro Grande estuvo cerca de dos minutos y medio buscando tomas nítidas pero no encontró ninguna que resultase clarificadora. Por eso, siempre según estas fuentes, no invitó a Busquets Ferrer a acercarse al monitor.