Real Madrid Televisión estalla contra el Sevilla: "¿Por qué el día del Barça el Sevilla no se queja? Es un caso de estudio por donde quieren llevar el relato"

La polémica fue protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Sevilla FC (4-1) en el Bernabéu, aunque desde los medios oficiales del conjunto blanco no lo ven de esa manera

"¿Por qué no le llaman del VAR? A lo mejor para que no lleguen a nueve puntos al clásico. Es una jugada de VAR 100 % muy clara. Estamos indignados", dijo Luis García Plaza, entrenador del Sevilla FC, tras la derrota del conjunto de Nervión en el Bernabéu. Y es que el conjunto sevillista se vio bastante perjudicado por las decisiones arbitrales, sobre todo por la posible expulsión de Arda Güler justo antes de que el turco abriese el marcador.

El debate no es solo la acción en sí misma, sino la falta de imágenes claras y nítidas para hablar con propiedad de lo ocurrido, aunque, con las pocas que hay, se vislumbra que Güler impacta en Peque al forcejear y echar el brazo hacia atrás.

Son muchos, como Iturralde González, que claman contra lo ocurrido. "Es patético, patético, y vamos a dejarnos ya de medias tintas, que si somos la mejor liga del mundo, no puede ser este nivel de repeticiones. No puede ser que si nos vanagloriamos de que es la mejor liga del mundo, en un estadio 'Súper A', es decir, 32 cámaras, y que no tengamos una imagen nítida de una agresión... Esto es una mentira de liga", dijo el exárbitro.

No lo ven así en Real Madrid Televisión, donde tienen una teoría totalmente distinta, tal y como mostraron durante la retransmisión del encuentro. "El Sevilla no se quejó del codazo de Rodri. ¿Por qué el día del Barça el Sevilla no se queja y se quedan callados cuando le pegaron una tangada buena? Igual saben de qué va esto. Es un caso de estudio por donde quieren llevar el relato. Se quejan por el arbitraje y el día del Barça callan; llama la atención la diferencia de analizar los partidos. Quieren desviar la atención por los cuatro que les han caído. Por cierto, hay falta previa sobre Güler. Hay que denunciar que, después de un partidazo, quieran hablar de otra cosa. Pitan un penalti dudoso para que no nos quejemos cuando el partido estaba sentenciado. Con 0-0 no lo pitan", comentaron.

La televisión del conjunto blanco va más allá y asegura que "durante el partido no se ha visto la pancarta de indignación contra Tebas. Ha sido objeto de censura por parte de Tebas. Decide lo que se envía y da las órdenes a los comentaristas de lo que pueden decir o no. A Tebas no le interesa que RMTV muestre las imágenes que no se ven durante los partidos. Las quejas del Bernabéu han sido más importantes que los goles".

"No manipulamos las imágenes de los arbitrajes. Hay una adulteración de la competición. Hay una tendencia para perjudicar al Madrid, como se vio en el Betis-Barça. Están intentando desviar la atención del partido. El Madrid se enfrenta a la mugrienta liga Barcelona Tebas Negreira. Un gran partido del Madrid y solo quieren hablar de otras cosas. Los del relato intentan hablar de otra cosa. Ocho preguntas sobre Güler y ninguna el día que Huijsen lo recibió en Elche", añadieron.