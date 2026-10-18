Real Madrid 4-1 Sevilla: Busquets Ferrer impide competir a un voluntarioso Sevilla

Un Sevilla que no bajó los brazos en ningún momento se encontró con un Mateo Busquets Ferrer, acompañado por el madrileño Cuadra Fernández en el VAR, que perdonó una clara expulsión a Arda Güler antes de que el turco marcase el 1-0, no revisó una posible falta antes del 2-0 y señaló un más que dudoso penalti de Castrín sobre Mbappé para que el francés pusiera el 3-0 en el marcador

El Sevilla se marchó del Bernabéu con una derrota contundente (4-1) y varias acciones arbitrales que alimentaron las protestas nervionenses. La pegada del Real Madrid terminó decidiendo un encuentro en el que los de Nervión aguantaron durante buena parte de la primera mitad, pero acabaron pagando caro sus errores, la capacidad de los blancos para castigar cada concesión y los errores arbitrales. La posible expulsión de Arda Güler por una acción sobre Peque, que el VAR no revisó, fue la polémica principal que pudo cambiar el encuentro.

El conjunto sevillista tenía el reto de competir en uno de los escenarios más exigentes de LaLiga y durante los primeros compases consiguió mantener a raya al conjunto de José Mourinho. Sin demasiadas ocasiones claras, el partido transcurría sin un dominador incontestable hasta que apareció la calidad individual de Güler. Antes, sin embargo, ya se había producido una jugada que iba a generar un profundo malestar en los de Luis García Plaza.

En el minuto 23, Peque y Güler forcejearon durante una carrera y el sevillista terminó en el suelo, quejándose de un golpe en la cara. Los jugadores nervionenses reclamaron la tarjeta roja para el futbolista turco, pero Mateo Busquets Ferrer no lo expulsó y el VAR no intervino. Una decisión que adquirió todavía más relevancia cuando, poco después, el propio Güler abrió el marcador.

El madridista recibió cerca de la frontal y soltó un disparo de zurda que acabó en la red de la portería defendida por Odysseas Vlachodimos, el mejor de los sevillistas. Un golpe para un Sevilla que, hasta entonces, había resistido sin conceder demasiado. De hecho, Rubén Vargas había dispuesto de una de las aproximaciones más peligrosas de los visitantes, con un disparo que se marchó al lateral de la red.

El 1-0 cambió el partido. El Real Madrid encontró más espacios y empezó a jugar con mayor confianza, mientras el Sevilla tuvo más dificultades para contener las llegadas locales. En el minuto 37, una combinación entre Bellingham y Mbappé terminó con el francés superando a Kike Salas con una ruleta y batiendo a Odysseas para colocar el 2-0. Ese tanto también vino precedido por la polémica. Los nervionenses protestaron un agarrón a Ure antes de la magistral acción del francés, aunque tampoco se señaló nada ni el VAR lo revisó.

Tras el paso por vestuarios, el Sevilla necesitaba encontrar una reacción que le permitiera meterse de nuevo en el encuentro. La tuvo en una llegada de Juan Iglesias hasta la línea de fondo, aunque el conjunto nervionense volvió a quedarse sin premio.

El Real Madrid, por su parte, no tardó en aprovechar los espacios. En el minuto 63, Mbappé provocó un penalti ante Castrín y el mismo se encargó de transformarlo. Otra acción polémica, puesto que el francés se cruzó por delante del defensor sevillista, que no hace nada por tocar al atacante galo. El 3-0 dejaba el encuentro muy cuesta arriba para los andaluces, que aun así no dejaron de buscar su oportunidad.

La recompensa llegó en el minuto 79. Una presión del Sevilla terminó con un error en la salida de balón de Mbappé y Manu Bueno aprovechó la ocasión para firmar el 3-1 con un disparo de zurda al palo largo. El tanto daba algo de aire a los visitantes, pero la esperanza duró poco. Apenas tres minutos después, Diomande puso la sentencia con un potente disparo desde fuera del área que acabó en el fondo de la red.

El 4-1 ya no se movería. El Real Madrid impuso su pegada y encontró en Güler una de las claves para llevar el control del partido, mientras que el Sevilla se marcha de vacío de un estadio en el que las dificultades volvieron a hacerse evidentes.

Ficha técnica:

4 - Real Madrid: Courtois; Valverde (Militao, min. 85), Konaté, Huijsen, Cucurella; Güler (Camavinga, min. 78), Tchouaméni; Endrick (Brahim, min. 70), Bellingham (Bernardo Silva, min. 70), Diomande; y Mbappé (Espí, min. 85).

1 - Sevilla FC: Odysseas; Iglesias (Alfon, min. 73), Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas (Ejuke, min. 46), Félix (Carmona, min. 73), Peque (Bueno, min. 56) y Robbie Ure (Stassin, min. 56).

Goles: 1-0, min. 29: Güler; 2-0, min. 37: Mbappé; 3-0, min. 63: Mbappé, de penalti; 3-1, min. 80: Manu Bueno; 4-1, min. 82: Diomande.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Mostró cartulina amarilla a Huijsen (min. 23) y a Cucurella (min. 74) por parte del Real Madrid y a Correia (min. 23) y Juan Iglesias (min. 69) por parte del Sevilla.