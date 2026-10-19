Mourinho responde a García Plaza: "Entiendo a Luis, para un entrenador que pierde de cuatro es fantástico porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa"

El técnico blanco fue preguntado varias veces por el codazo de Arda Güler sobre Peque que se quedó sin castigo cuando todavía el marcador iba 0-0, y dejó claro que no vio ninguna imagen que se lo demostrara

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, respondió a Luis García Plaza, técnico del Sevilla Fútbol Club, tras finalizar el partido del Santiago Bernabéu, donde los blancos vencieron 4-1 pero donde no faltó la polémica arbitral, y donde sobre todo el preparador nervionense se quejó de un codazo de Arda Guler a Peque sin balón que de haber sido revisado le hubiera supuesto la roja al turco por agresión, pero el VAR no entró y apenas unos minutos más tarde Guler hacía el 1-0.

"No es que yo quiera escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica. Yo de lo que quiero escapar es de comentar las palabras de Luis. Es de eso de lo que yo quiero escapar. Pero, en relación con la situación, nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado. No tengo una única imagen. No tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, he pedido imágenes a mis analistas, que tienen la cámara táctica, que muchas veces se consigue ver en la cámara táctica cosas que no se consiguen ver en la transmisión de TV. Y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas de las que están hablando, de las cosas que han molestado a Luis. No he conseguido ver", ha incidido Mourinho. "

"Yo digo con toda la honestidad que, si un día pasa algo que yo creo que nos ha beneficiado, yo no tendré ningún tipo de problema en salir y en decirlo. Pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto. Porque esa es la tendencia natural de las cosas. Gran partido del Real Madrid, gran victoria del Real Madrid. No he visto nada, absolutamente nada. Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa del partido de campeonato, alguien me hace llegar una imagen... Y que mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré. Pero, de momento, nada", ha añadido.

En la misma línea, José Mourinho aseguró que en ningún momento pensó en El Clasico y que entiende la posición de Luis García Plaza tras el partido, pues tirando de ironía, ve normal que prefiera hablar de la polémica que del juego. "Yo hoy no he pensado en el Clásico ni un minuto. Yo he pensado en ganar este partido y continúo sin entender. Con Luis entiendo, porque obviamente para un entrenador que pierde de cuatro y le dan la posibilidad de hacer cuatro o cinco preguntas sobre un caso que no es caso, para él es fantástico. Es fantástico porque le da la oportunidad de hablar de otra cosa. Pero yo continúo diciendo: no tengo miedo de perder, porque cuando ha pasado algo, cuando la situación ha pasado, yo tenía el iPad a mi lado con Pedro y dije a Pedro: 'Quiero ver'. Me ha hecho ver y no he visto nada. No he visto nada. Después nos quedamos siempre con la duda. A lo mejor hay otras cámaras que lo hacen ver. Hasta ahora, nada. ¿Alguno de vosotros ha visto? ¿Tiene una imagen que me haga ver? Por eso no entiendo la obsesión en cuatro preguntas de esa historia", ha respondido.

Por último, el técnico del Real Madrid no quiso entrar a valorar las polémicas que también se produjeron en el choque entre el Betis y el Barcelona, ya que confesó no haber visto nada de ese partido. "He visto el Leipzig, a pesar de que sólo quería pensar en el Sevilla, pero el trabajo de casa del Sevilla estaba hecho. Cuando mis jugadores no hacen concentración en Valdebebas, yo hago, porque soy de la vieja escuela, estamos habituados. No he visto. Me llegaron las voces, pero tampoco es sorpresa para mí. Un día más en la oficina".