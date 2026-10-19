El Atlético de Madrid viaja a Stuttgart con dos bajas importantes y un regreso esperado

Simeone no podrá contar en Alemania con los lesionados Koke Resurrección ni 'Cuti' Romero, pero sí podrá tirar de Johnny Cardoso, recuperado de su gastroenteritis

Sin tiempo que perder, pues el calendario no da tregua, el Atlético de Madrid ha puesto rumbo a Stuttgart, donde este martes tiene un nuevo partido en esta ocasión en la Champions League. Los hombres de Diego Pablo Simeone han viajado a primera hora de este lunes con una convocatoria de 24 jugadores, entre los que no se encuentran los lesionados Cristian 'Cuti' Romero ni Koke Resurrección, aunque sí está Johnny Cardoso, que regresa a la lista tras perderse el partido ante el Espanyol por una gastroenteritis.

Ni el central argentino ni el capitán madrileño, ambos con sendas dolencias musculares, están disponibles para el duelo de este martes en el MHP Arena. El primero se lesionó el pasado sábado ante el Espanyol, cuando sufrió una elongación muscular y tuvo que pedir el cambio pasada la media hora de juego. El segundo se perderá su tercer encuentro consecutivo por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

Sí está listo Johnny Cardoso, ausente del choque ante el Espanyol por una indisposición y desde el domingo de vuelta al trabajo con el equipo, aunque entonces solo se ejercitó en el gimnasio.

La lista de convocados del Atlético de Madrid

El resto de la plantilla está en la convocatoria de Simeone: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez, Robin Le Normand y Jorge Domínguez; los centrocampistas Jorge Castillo, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena y Marcos Llorente; los extremos Ademola Lookman, Arnau Ortiz y Giuliano Simeone; y los atacantes Kang-in Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David y Julián Alvarez.

La expedición del Atlético se entrenará esta tarde en el escenario del partido, justo después de que Diego Pablo Simeone y un futbolista del primer equipo comparezca en la sala de prensa del MHP Arena.

El 'Cuti' Romero, al menos dos partidos fuera

Diego Simeone tiene una baja importante para los partidos de esta semana, se trata del central argentino Cristian 'Cuti' Romero, que se perderá los dos próximos partidos del equipo rojiblanco frente al Stuttgart, este martes en la Liga de Campeones, y ante el Deportivo de La Coruña, el próximo sábado en LaLiga EA Sports, a causa de "una distensión muscular", según informó el club colchonero.

El defensa argentino sintió molestias en el encuentro de este sábado contra el Espanyol, con victoria por 0-1, en el que fue sustituido en el minuto 67 del choque por Rodrigo Mendoza, evitando así que se agravara su dolencia.

Desde que alcanzó el ritmo físico, tras su incorporación más tarde a la pretemporada por la disputa de la final del Mundial 2026 y los tiempos del propio traspaso desde el Tottenham, 'Cuti' Romero ha sido indiscutible en el once de Diego Simeone, con los últimos siete encuentros disputados desde la alineación titular del Atlético.