Alemany abre la puerta a Jonathan David y la cierra a Pubill: "﻿Pactamos con la Juventus una opción de compra para junio"

El director deportivo rojiblanco aplazó al verano la decisión de pagar los 25 millones de euros por el canadiense, con el que están "contentos", y rechazó cualquier posible marcha de su defensa, "esperemos que esté muchos años con nosotros"

Mateu Alemany está encantado con el rendimiento que está dando el Atlético de Madrid en este tramo de la temporada, donde el conjunto colchonero no conoce la derrota desde el duelo ante el Liverpool, en la primera jornada de la Champions League, sumando desde entonces seis victorias consecutivas, quinta en LaLiga, lo que le ha permitido situarse segundo clasificado en solitario, cinco puntos por detrás del líder intratable, el FC Barcelona.

Antes del choque ante el Espanyol, el director general de fútbol del conjunto rojiblanco trató un par de temas de actualidad de su plantilla, siendo uno de ellos el de Jonathan David.

El delantero internacional canadiense está cedido por la Juventus y ya suma tres goles y dos asistencias en siete partidos con el Atlético de Madrid. Ayer en el RCDE Stadium fue titular pero no logró marcar, aunque rondó el gol en un par de ocasiones, demostrando que está en forma y vive cerca del gol, de ahí que sobrevuele la posibilidad de que pueda seguir como rojiblanco más allá del próximo verano, y por eso le preguntaron al de Andratx.

"Realmente no hay ninguna novedad, nosotros pactamos con la Juventus una opción de compra para ejecutar en junio. Hay tiempo suficiente. Estamos contentos y él con nosotros. Hay tiempo suficiente y ahora mismo estamos en lo que estamos, muchas competiciones, partido cada tres días y estar concentrado en este caso en el partido de hoy", explicaba Alemany, dejando entrever que de momento, hay buena sintonía ante la posibilidad de pagar los 25 millones de euros de su opción de compra.

Marc Pubill no se mueve del Metropolitano

También se pronunció Alemany sobre la situación de Marc Pubill y la posibilidad de una venta, algo que descartó totalmente: "Lo mismo que te decía con Jonathan, hay situaciones que se tienen en cuenta continuamente, en función del rendimiento, etc. No voy a hablar de nadie. Marc ha tenido una evolución espectacular, siendo campeón del mundo. Estamos muy contentos con él y esperamos que esté muchos años con nosotros".

Por último, el dirigente rojiblanco destacó el gran ambiente que hay en la plantilla, y que se ha visto en los últimos días con un total apoyo a su capitán Koke, que ha perdido a su madre: "Hace un año que llegue al Atleti y una vez de las cosas que siempre he resaltado es el ambiente que me encontré en el vestuario. Es una de las claves del rendimiento".

Baena, artífice del sexto triunfo consecutivo

El centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena fue el autor del único tanto del partido contra el Espanyol. "Ha sido una victoria de equipo muy importante para todo el grupo", reconoció más allá de que haya sido él el autor del gol del triunfo en el minuto 89.

Baena, en declaraciones a DAZN, destacó el trabajo coral del grupo: "El equipo ha hecho durante 90 minutos cosas muy buenas en ataque y ellos han hecho un partido defensivo muy bueno. Nos ha costado llegar con claridad a portería. Pero creo que lo que tiene este bloque es que sigue creyendo hasta el minuto 90".

El futbolista rojiblanco apostó por seguir "con esta racha" de seis victorias, entre todas las competiciones. "Todos los partidos los jugamos al cien por cien. Hay días que estamos más acertados y otros que no. Estos triunfos son muy importantes para todo lo que viene", ha concluido.