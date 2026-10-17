Espanyol 0-1 Atlético de Madrid: Álex Baena rescata tres puntos de oro y hunde a Manolo González

El Atleti buscó la victoria durante los 90 minutos pero no fue hasta el último cuando la encontró, gracias a un espectacular disparo de Baena ante el que nada pudo hacer Fortuño, el mejor del Espanyol

El Atleti se llevó tres puntos de oro en su visita al RCDE Stadium en un partido muy disputado y donde los colchoneros llevaron la iniciativa y las ocasiones de peligro, aunque el Espanyol también tuvo las suyas. Al final, un gol de Álex Baena en el minuto 90 permite al conjunto rojiblanco alargar su gran racha de triunfos y acercarse al FC Barcelona.

Salió el Atlético de Madrid dispuesto a llevar la iniciativa y lo logró relativa facilidad durante toda la primera parte, salvo algunos arrebatos de un Espanyol que saltó al campo con un bloque bajo que facilitaba la posesión de los colchoneros.

Giuliano y Pubill encontraron por su banda un filón para crear peligro, logrando conectar con Jonathan David con facilidad aunque el canadiense no acertó entre los tres palos primero con un disparo que se marchó rozando la cruceta y luego con otro remato lamiendo el larguero.

También se atrevió Kang In con un tiro desde la frontal que atajó Fortuño, otra vez titular pese a que Dmitrovic ya está recuperado de sus problemas de espalda. A la media hora Riedel sacaba casi bajo palos otra acción del rival, tras un balón filtrado de Kang In que un perico arrebato a Giuliano y casi se mete en su portería el alemán.

La primera clara del Espanyol

No iba a ser hasta un minuto después de esa de Riedel cuando el Espanyol llegaría con peligro a la portería de Oblak, con un saque de esquina rápido que metían al corazón del área y Roberto, libre de marca, remataba desviado. No llegó a conectar un remate limpio el delantero perico que le hubiera permitido coger portería.

Avisaba el Espanyol pero el Atleti volvería a desaprovechar una ocasión en las botas de Jonathan David, al que esta vez Fortuño le negaba el gol con una buena mano. Pero la última del primer acto iba a ser para el Espanyol, que volvía a sorprender con un saque de falta rápido que acababa en las botas de Cabrera en la frontal y estrellaba en el larguero su disparo.

Simeone hace cambios rápidos

No tardó el técnico de Atlético de Madrid en mover su banquillo. Al descanso metió a Grimaldo y a Julián Álvarez, que antes del ecuador de la segunda parte ya había agotado sus cambios con Marcos Llorente, Álex Baena y Rodrigo Mendoza.

El Atleti siguió con dominio del esférico y pudo adelantarse en el marcador con un buen disparo de Marcos Llorente desde la frontal que Fortuño tocaba ligeramente para mandarlo al larguero. El meta del Espanyol parecía disfrazarse de Oblak para mantener con vida a su equipo.

También sacaba el cancerbero perico un remate de Julián tras colarse en el área con una buena conducción pero nada iba a poder hacer ya en el 90', con un perfecto disparo de Álex Baena, tras una rápida salida de balón colchonera. El de Roquetas de Mar recibía en la frontal y se sacaba un derechazo imposible para Fortuño.

Quedaban solo cuatro minutos de tiempo añadido y Julián pudo hacer el segundo con un chut cruzado que se marchó fuera pero también pudo empatar el Espanyol en la última del partido con un potente disparo de Pol Lozano que perforó la muralla rojiblanca pero no la portería ya que Oblak se estiraba para mandar a córner. Era la primera intervención de rojiblanco en todo el partido, pero fue salvadora.

- Ficha técnica:

Espanyol: Fortuño, El Hilali, Riedel, Drkusic (Núñez 64'), Cabrera, Hinojo, Edu Expósito (Cala 73'), Lozano, Javi Hernández (Moscardó 73'), Bryan (Marcos 83') y Roberto (Javi Puado 83').

Atlético de Madrid: Oblak, Pubill, Hancko, Romero, Martínez (Grimaldo 46'), Barrios (Marcos Llorente 55'), Hjulmand, Giuliano, Kang In (Álex Baena 62'), Lookman (Julián Álvarez 46') y Jonathan David.

Gol: 0-1 (90') Álex Baena.

Árbitro: Hernández Hernández (canario). Mostró cartulina amarilla a Hjulmand, Kang In, Cuti Romero, Álex Baena y Mendoza por parte del Atleti; a Hinojo y Unai Núñez por parte del Espanyol.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el RCDE Stadium ante 30.882 espectadores. Los capitanes de ambos conjuntos exhibieron una camiseta con el lema 'Todos contra el cáncer de mama'.