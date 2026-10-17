Manolo González, entrenador del Espanyol, señala a sus jugadores tras la derrota ante el Atlético de Madrid: "Como si acaba en roja"

El técnico catalán no dudó en recriminar a los suyos la falta de mordiente en el tanto que terminó suponiendo el definitivo para los de Simeone. "Estuvimos muy disciplinados. Salimos cabreados porque, en las dos últimas jornadas, era para tener 4 de 6 y nos vamos con 1 de 6", afirmó

El Espanyol de Manolo González sigue sin carburar en LaLiga EA Sports. Este sábado recibía en Cornellá a un Atlético de Madrid que solo había fallado en dos de los ocho encuentros que había disputado hasta el momento. Los de Simeone querían seguir en la pelea por el liderato de LaLiga detrás del Barcelona y a expensas de lo que hiciese el Real Betis precisamente ante los blaugranas.

Parecía que el Espanyol iba a poder rescatar un punto ante el Atlético de Madrid pero una gran acción en el tramo final del encuentro por parte de Álex Baena, hizo que el punto se esfumase de Cornellá y se convirtiese en tres para los rojiblancos. Después del partido, Manolo González se mostró sumamente enfadado con el gol concedido en los minutos finales y no escondió lo que a su parecer debía haber hecho su equipo.

Manolo González, enfadado tras el gol de Álex Baena

Sin obviar la gran acción de Álex Baena, el entrenador del Espanyol apostó por haber realizado una falta en esa jugada a pesar de correr peligro de que el jugador en cuestión viese una roja: "Si te marcan la de Julián que la para Fortuño... es una jugada de nivel como la que acaba Baena porque su golpeo es escandaloso. Pero es que ahí hay que hacer falta, como si acaba en roja". Seguidamente Manolo González que se debía hacer una roja pero sin hacer daño: "Sin hacer daño a nadie, claro. Ahí debimos hacer una falta y se acaba el partido. Una lástima que se te escape el partido así".

El Espanyol terminó condenado por Juián Álvarez y Álex Baena tal y como apuntó el propio Manolo González en el análisis del encuentro: "El equipo hizo un muy buen partido. Nos costó los primeros 45 minutos porque no estuvimos ajustados en la banda izquierda. La mayoría de sus goles son de jugadores de segunda línea que rompen. Nos crearon problemas. Ellos sacaron a Baena y Julián, que tienen mucho nivel. Desde el minuto 25 estuvimos bien y en la segunda mitad ajustamos un poco los aspectos ofensivos y tuvimos más salida de balón. Hace daño porque creo que el equipo hizo muy buen partido".

La falta de oficio del Espanyol

Volviendo sobre la acción que supuso el tanto del Atlético de Madrid, Manolo González insistió en la necesidad de haber cometido una falta: "Situaciones que te lleva al juego. Hay que estar en el campo y tomar decisiones. La jugada de hoy apretamos bien en el córner, no hacemos falta y acaba en buena acción de talento del rival. Ellos acabaron bien la jugada".

Quiso Manolo González poner en valor la actuación de Fortuño, que por segundo encuentro consecutivo suplió a Dmitrovic bajo los palos: "Muy bien y contentos por él. La situación del portero es complicada. Ha jugado dos partidos exigentes y ha estado a un gran nivel. La única manera es arriesgar, pero la lesión de Dmitrovic forzó el cambio y no había ningún motivo para sacarle. Nos pasó en Segunda, con Pacheco y Joan García".

Por último, Manolo González apeló a terminar el encuentro en el minuto 90 para evitar una nueva derrota en el tramo final: "Lo que hay que intentar es que las cosas no pasen. Hay que aprender. Son situaciones que se han repetido de manera diferente porque no se parecen, pero hay que acabar los partidos y las acciones. Debemos acabar el partido en el minuto 90 y ya está".