Espanyol - Atlético de Madrid en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo el partido entre el Espanyol y el Atlético de Madrid en el RCDE Stadium...

Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que abre la jornada de sábado en LaLiga entre Espanyol y Atlético de Madrid...

El Espanyol recibe al Atleti tras firmar un punto de los últimos nueve tras perder contra Rayo (2-1) y Elche (1-3) y empatar ante el Málaga (1-1), mientras que los colchoneros suman cuatro triunfos seguidos en LaLiga (0-3 a la Real Sociedad, 4-0 a Osasuna, 2-1 al Real Madrid y 1-2 al Alavés) más el 2-0 del pasado martes en la Liga de Campeones frente al Manchester United. ¿Quién se llevará los tres puntos?

A la espera de conocer los onces titulares, aquí os dejamos el análisis de la previa, con los posibles onces de Manolo y Simeone...

Varias novedades en ambos equipos. Como es lógico el 'Cholo' refresca su once tras jugar en Champions y entran hombres como Pubill, Hjulmand, Lookman o Jonathan David, además del canterano Dani Martínez.

En el equipo de Manolo González sigue como titular el meta Fortuño en lugar de Dmitrovic, arriba repiten Bryan y Roberto, los dos hombres llamados a dar problemas a la zaga rojiblanca.

La primera del Atleti ha estado muy cerca de acabar dentro, pase atrás de Barrio que se coló hasta la cocina y el remate de Jonathan David se marchó rozando la cruceta...

Dominio total del Atlético de Madrid en estos primero minutos, que está teniendo la posesión en campo rival.

Buen centro de Giuliano desde la derecha que conecta con el remata a bote pronto y algo forzado de David pero el balón ser marcha rozando el larguero...

Insiste el Atleti perforando por la banda derecha con Giuliano y Pubill. Le dura muy poco el balón al Espanyol...

Por fin se asoma el Espanyol por la portería de Oblak a través del balón parado pero la falta botada por Javi Hernández se marcha por la línea de fondo...

Sigue el Atlético de Madrid con la presión alta, aunque esté llegando menos a la portería de Fortuño, no baja la intensidad el conjunto de Simeone.

Sigue el Atlético de Madrid con la presión alta, aunque esté llegando menos a la portería de Fortuño, no baja la intensidad el conjunto de Simeone.

Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en el partido que abre el día en LaLiga y que promete emociones fuertes pues el conjunto de Diego Pablo Simeone solo ha ganado en una de las siete última ocasione que ha visitado el feudo perico. Así pues, si el cuadro colchonero no quiere distanciarse más del FC Barcelona o incluso recortarle puntos, necesita ganar.

Enfrente tendrá un Espanyol que ha firmado un punto de los últimos nueve tras perder contra Rayo (2-1) y Elche (1-3) y empatar ante el Málaga (1-1). Los de Manolo González ven este partido como una oportunidad para dar ese golpe definitivo y dejar atrás las dudas de los últimos duelos.

Simeone tiene las bajas seguras de Johnny Cardoso y Koke Resurrección. Por su parte, el preparador del Espanyol no podrá contar con el centrocampista Jofre Carreras ni con el delantero Kike García, ambos lesionados. El resto de futbolistas están disponibles. Los precedentes entre ambos conjuntos están totalmente equilibrados. En las últimas cinco visitas del Atlético de Madrid al RCDE Stadium, el balance es de un triunfo para cada equipo y tres empates. El curso pasado, en la primera jornada liguera, el Espanyol se llevó la victoria (2-1).