Este Álex Baena es el que fichó el Atlético de Madrid

Baena dio los tres puntos al Atleti en el minuto 90 con un soberbio disparo 'marca de la casa'; el almeriense saltó a falta de 30 minutos y volvió a demostrar que está en su mejor momento desde que llegó al equipo de Simeone, tras un primer año de muchas críticas

El Atlético de Madrid se impuso, no sin sufrimiento, al Espanyol en un partido que a priori parecía más cómodo para el conjunto de Simeone, aunque los precedentes decían lo contrario.

Optó Simeone por hacer cambios entre partido y partido de Champions pero lo cierto es que tuvo que acabar tirando de cuatro campeones del mundo en la segunda parte para lograr el triunfo. De hecho, fue una combinación entre tres de ellos, Grimaldo, Julián Álvarez y Álex Baena, lo que dieron los tres puntos el equipo rojiblanco.

Y es que Álex Baena volvió a ser providencial para el triunfo, este Álex Baena sí es aquel que maravillaba en el Villarreal hace dos años y del que muy poco se vio en su primera temporada en el Atlético de Madrid. Con este tanto, ya suma cinco en LaLiga así como dos asistencias, una en Champions, para erigirse como uno de los líderes del ataque rojiblanco en la 26/27 y superar ya de largo los números de la pasada campaña (dos goles y tres asistencias).

Tan sólo jugó media hora el futbolista de Roquetas de Mar, pero en el 90' recogió un servicio de Julián Álvarez, controlar, mirar rápidamente a la portería y sacarse un perfecto golpeo con su pierna derecha ante el que nada pudo hacer Fortuño.

Se iba a la banda a celebrarlo y allí se abrazaba con el 'Cholo' Simeone. "Lo he visto correr, pues a celebrarlo con el banquillo", reconocía tras el partido el goleador en el RCDE Stadium, que este año está siendo vital para su técnico. Este Baena sí que está empezando a amortizar los 42 millones de euros de euros que el Atlético de Madrid pagó al Villarreal.

Simeone deja caer la solución de los seis cambios

Uno de los motivos que explican las muchas rotaciones en el Atlético de Madrid es el calendario apretado, y cada vez más, que sufren los futbolistas. Tras jugar el martes en Champions frente al Manchester United, hoy visitaban al Espanyol y este martes vuelven a jugar en Alemania frente al Stuttgart. De ahí que Simeone reservara a algunos de sus mejores hombres en el banquillo para darles algo de descanso, aunque tuvo que tirar de ellos antes de la hora de juego para mantener la racha triunfal.

Sin embargo, minutos antes del partido, el propio Simeone ponía sobre la mesa el debate de introducir un cambio más por equipo para favorecer la salud de los futbolistas ante tantos partidos, es decir, pasar de cinco a seis cambios. "Vamos camino a que se resuelva que haya un cambio más y todo. Son muchos partidos para un futbolista. Viajar... No tengo ninguna duda de que va a haber un cambio más porque la gente viene a ver un espectáculo que no puede ver por al carga de minutos", explicaba a los micrófonos de DAZN.

Y tiempo al tiempo, pero tras pasar de tres a cinco después de la pandemia, no parece descabellado que haya un sexto cambio, que ahora mismo solo existe en caso de torneos con prórroga u obligado por conmoción cerebral.