Simeone, sobre Álex Baena: "Está más contundente, está más fuerte, está más seguro, es el jugador que fuimos a buscar"
El entrenador argentino ha analizado el triunfo de su equipo en un partido donde desperdiciaron muchas ocasiones aunque en el 90' apareció el almeriense para desnivelar el marcador
Espanyol
At. Madrid
Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, compareció en la sala de prensa para analizar el triunfo de su equipo en el minuto 90, gracias al gol de Álex Baena.
"Lo de Álex Baena se está viendo. La verdad que él está muy bien personalmente. El año pasado empezó la temporada muy bien, lo podemos recordar cuando hablábamos de él. Después, las lesiones no lo dejaron estar en su mejor versión y terminó haciendo una temporada final que seguramente él esperaba más. El Mundial lo llevó a un lugar diferente. Hoy está muchísimo más seguro en él, tiene unas condiciones fantásticas, ve diferente a los demás. Ya lo decíamos la temporada pasada, acuérdense cuando lo poníamos en el medio, de doble medio, que puede jugar en distintos lugares porque ve. Pero está más contundente, está más fuerte, está más seguro, es el jugador que fuimos a buscar. Y ojalá que pueda seguir dándonos esto y gestionar los minutos para que él pueda tener esa fuerza, que lo diferencial que tiene se haga ver", ha reconocido el argentino.
Sexta victoria consecutiva
"El fútbol es así. Muchas veces, como siempre decimos, al final volvemos al mismo punto: la contundencia termina equilibrando el partido a favor o equilibrando el partido en contra. No tuvieron muchas situaciones, salvo los córneres del primer tiempo, que fueron peligrosos; los saques de costado, de tiro libre rápido, que fueron peligrosos. Después tuvimos situaciones para poder hacer gol. Cuando no puede ser contundente, el partido se va alargando y, lo que decía, el rival va creciendo, se va dando cuenta de que en alguna jugada te puedo agarrar porque, obviamente, el equipo está depositando todo su juego en ataque. Pero logramos controlar eso y logramos llevar el partido a donde queríamos. Al final, un gol, 1-0, y me parece un partido durísimo".
Su análisis
"Jugamos contra un equipo ordenado, fuerte, comprometido, intentando defender cada jugada como si fuese la última. Así y todo, en el primer tiempo creo que tuvimos situaciones para poder marcar: la de Kang-in Lee, la de Giuliano Simeone, la de Jonathan David, la de Dani Martínez... Pero no pudimos tener esa contundencia que piden estos partidos contra un rival que sabe el partido que está jugando y sabe que, en algún momento, el rival se va a cansar, se va a aburrir, se va a deprimir y, bueno, por suerte eso no apareció. En el segundo tiempo seguimos insistiendo, tuvimos la de Julián Álvarez, que fue una grandísima parada del portero; la de Marcos Llorente, que la saca el portero y que da en el travesaño; la de Julián Álvarez, que se va cruzada. Otra de Jonathan David también, que fue importante. Y en la jugada menos imaginaria, donde nos presionaban en campo rival nuestro alto, empezamos a arriesgar, a salir, a jugar, a encontrar el hombre liberado. Progresó la jugada, apareció Julián Álvarez, encontramos el liberado en la puerta del área, se paró el partido y, en el golpeo, ya antes de patear, se veía que tenía muchas posibilidades de hacer gol y terminar una jugada increíble que nos da fuerzas de cara a seguir insistiendo en el trabajo que el equipo está haciendo y, bueno, empujar hasta el final".
Los minutos de Dani Martínez y Mendoza
"El otro día me junté con los chicos más jóvenes que, obviamente, en este periodo no están teniendo tantos minutos y les comentaba que la situación de estar en el lugar donde están hay que entenderla y, sobre todo, estar preparado porque le va a tocar jugar. Les decía, sin saber que justamente hoy iba a pasar, que jugó Dani Martínez, que jugó Rodrigo Mendoza. Y que para estar donde están tienen que estar preparados y no vale la excusa de 'no tengo partido, no tengo momento dentro del juego, necesito más ritmo'. No, no. Te toca jugar y tienes que jugar porque los preparadores físicos, nosotros, en los entrenamientos buscamos que estén preparados para cuando les toque jugar. Hoy Rodrigo Mendoza lo hizo bien cuando entró. Me gustó el cambio porque primero iba a poner a Robin Le Normand, pero después entendí que con Marc Pubill atrás podíamos solucionar, con Marcos Llorente en el medio, y tener un poco más de juego con Rodrigo Mendoza adentro. Y creo que, no sé si fue un detalle mayor, pero sí nos dio más volumen de juego y me pone contento por los chicos porque lo necesitamos y lo vamos a necesitar a todos".
El rendimiento de Jonathan David
"Lo habíamos visto bien. Lo habíamos visto en la Juventus, que posiblemente no tuvo su mejor versión, sí en el equipo donde jugaba en Francia, y ahí veíamos lo mismo que estamos viendo ahora: un jugador dinámico, vertical, con rompimiento por derecha, por izquierda, con buen juego de espalda dentro del área, con mucha frialdad en el elegir el último pase. Nada, sabemos que acá compromiso no tenemos con nadie y, bueno, lo está haciendo bien y está teniendo los minutos que creo que se merece".