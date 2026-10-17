Espanyol - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

El sábado de la jornada 9 comenzará con un Espanyol - Atlético de Madrid en el RCDE Stadium a las 14:00 horas. El Espanyol buscará aprovechar el factor campo para volver a la senda de la victoria y aliviar la presión de Manolo González, cuestionado tras las últimas jornadas sin ganar

El Espanyol vuelve al RCDE Stadium este sábado 17 de octubre para enfrentarse al Atlético de Madrid en un encuentro correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. Los de Manolo González buscan regresar a la senda de la victoria en un enfrentamiento complicado ante un Atlético de Madrid en racha. Los blanquiazules encadenan tres jornadas sin ganar, mientras que los colchoneros vienen de obtener cinco victorias consecutivas, entre ellas una ante el Manchester United en la UEFA Champions League.

El empate del Málaga ante el Espanyol dejó al equipo perico tocado tras el gol de Adrián Niño en los últimos minutos, en un partido polémico por la celebración de Bryan Zaragoza en su tierra natal. El Espanyol, tras ocho jornadas, ocupa la duodécima posición en la clasificación, con solo ocho puntos, dos por encima de los puestos de descenso, Manolo González se encuentra en el punto de mira tras este inicio de liga.

Por otra parte, el Atlético de Madrid llega en una dinámica ganadora. Tras mejorar sus resultados fuera de casa respecto a temporadas anteriores, con nueve puntos de doce posibles a domicilio, y lograr una reciente victoria en la máxima competición europea, los rojiblancos se sitúan en la segunda posición de la competición doméstica y muestran un alto nivel que les permite competir por todo a lo largo del año.

Las sensaciones en el partido del martes mostraron a un equipo rocoso aguantando los 90 minutos tras lograr un 1-0 en el primer minuto y poner tranquilamente el 2-0 para hacerse con el encuentro, con un Oblak excelso en portería y la vuelta de Barrios a los terrenos de juego. Pablo Barrios destacó por su control del balón y su precisión en el pase para dominar los tiempos del encuentro.

En la competición doméstica, el Atlético de Madrid logró una victoria en un campo complicado como Mendizorroza. Los colchoneros consiguieron los tres puntos sin ofrecer una actuación vistosa. El autor del gol de la victoria fue el Cuti Romero, que puso el 1-2 en el marcador. Los fichajes del verano fueron claves para lograr el triunfo: Grimaldo, con una asistencia a Jonathan David, y el Cuti Romero, con el segundo gol.

La dificultad del RCDE para el Atlético de Madrid

Pese a la dificultad de este partido para el Espanyol, el historial de enfrentamientos apunta a otra cosa. En las últimas siete visitas del Atlético de Madrid al RCDE Stadium, los pericos han logrado tres victorias, tres empates y una sola derrota. El partido de la temporada pasada se saldó con una victoria de los blanquiazules por 2-1 en la primera jornada, tras una remontada con goles de Pere Milla y Miquel Rubio.

El equipo de Manolo González tendrá que confiar en el historial reciente de estos encuentros para lograr el triunfo como local para mirar hacia arriba, además de intentar recuperar esa versión ganadora que mostró durante la primera parte de la temporada pasada.

Alineaciones probables del Espanyol y del Atlético de Madrid

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Riedel, Cabrera, Hartman; Pol Lozano, Edu Expósito; Dolan, Javi Hernández, Bryan Zaragoza; Roberto Fernández.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Baena; Kang-in Lee y Jonathan David.

¿Dónde ver el encuentro entre el Espanyol y Atlético de Madrid?

El partido de este sábado 17 de octubre se disputará en el RCDE Stadium y se podrá ver a través de DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.