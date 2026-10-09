Manolo, molesto tras encajar el empate en el último minuto: "Se acaba el córner, la jugada y el partido"
El Espanyol se vuelve de La Rosaleda con un solo punto tras ir ganando casi todo el partido con el gol de Bryan, pero en la última jugada, Niño hizo el empate para el Málaga: "Estamos atacando nosotros y tenemos que acabar el partido nosotros"
Málaga
Espanyol
Manolo González ha pasado por la sala de la prensa de La Rosaleda visiblemente contrariado por la segunda parte que ha hecho su equipo, dejando escapar en los últimos minutos le ventaja que les dio el gol de Bryan Zaragoza.
"Creo que la primera ha sido muy buena. Creo que en la primera parte te vas 0-3 porque son situaciones muy claras. No pasa nada. En la segunda, el cambio de Javi, que lo tenía que hacer obligado porque venía de la lesión de la sub 21 y cansado, nos trastoca un poco. A partir de aquí hemos dejado de contraatacar muy bien, como hemos hecho en la primera, de tener situaciones claras. Hemos tenido la de Roberto, la situación de Cala de la falta frontal, que es bastante clara, y no hemos tenido más. Sí que hemos defendido bien porque la ocasión clara ha sido el disparo de falta al palo. Las otras han sido situaciones en las que el equipo ha defendido bien el área. Y la última jugada, que el partido se tiene que acabar. Estamos atacando nosotros y tenemos que acabar el partido nosotros. No conceder un ataque que hemos concedido y que, encima, ha acabado en gol", ha lamentado el técnico del Espanyol.
Cómo ha visto esa última jugada
"Es lo que decimos. Ya te digo muchas veces, y asumo mucha responsabilidad siempre, ya lo sabéis. Pero es que es una situación en la que el partido no tiene que llegar ni a esta jugada. Tú no tienes que llegar a esta jugada. Es una situación en la que tienes que acabar el córner. Se acaba el córner, la jugada, y se acaba el partido. Y después es una situación que, cuando ves que se acabará con Roger Hinojo, que ha acabado el partido, cuando ves que el jugador ya está preparado para centrar, que es la única opción que tiene porque no tiene ningún tipo de pase más, uno tiene que empezar a correr hacia atrás, a toda hostia. Es una situación que hemos defendido horrible y que condena a que no te lleves tres puntos que nos podríamos haber llevado por merecimientos".
Por qué ha trastocado el cambio de Javi Hernández
"Cuando he dicho lo del cambio es porque el cambio se ha hecho muy pronto por este motivo, pero no es ningún tipo de excusa. Al final tú tienes que empezar a aparecer y el rival te tiene que apretar. Es que estamos jugando fuera en Primera y los rivales te aprietan. Te apretará el Málaga, el Athletic Club, el Valencia, todo el mundo. Y tú tienes que tener capacidad de amenazar al rival. En la primera parte lo hemos hecho, lo hemos hecho bien, hemos contraatacado bien, hemos tenido situaciones y, en la segunda, parece que no queríamos el balón y que no queríamos perder el balón, como quien dice, no tener la responsabilidad de perder ese balón que quizá vuelve en una ocasión de gol. Y una cosa es defender bien, que lo hemos hecho, y otra cosa es no atacar, que también lo hemos hecho, porque hemos atacado tres veces en condiciones en la segunda parte".
El partido de Fortuño y la suplencia de Dmitrovic
"El partido de Ángel creo que ha sido perfecto. Yo no encuentro ningún tipo de error, en el gol no puede hacer nada. Las situaciones que ha tenido para salir las ha hecho bien, la situación en la que ha salido a la espalda la ha evitado, ha parado bajo palos, no ha dejado balones muertos. Pienso que ha hecho un partido excelente. El motivo de por qué ha jugado, porque nosotros, vuelvo a lo que he dicho antes del partido, confiamos mucho en Ángel como portero, sabemos que tiene mucho nivel, que al final le falta jugar como a todo el mundo, y todo viene también porque Marko ha tenido una afección en la espalda durante la semana que le ha impedido entrenar, y hemos creído conveniente poner a Ángel antes que poner a Marko sin haber entrenado, y hemos pensado que era la mejor decisión".
El gol de Bryan Zaragoza
"El gol es lo que es Bryan. Mientras ha aguantado la gasolina, sabemos que tiene la amenaza que tiene para atacar al rival, para desbordar. Eso a nosotros nos da vida. Sí es verdad que estaba muy cansado cuando lo hemos quitado. Hemos querido doblar la banda también. Primero hemos querido dejar al extremo con Dolan y después hemos doblado la banda para evitar precisamente lo que ha pasado en la situación del empate y, por desgracia, no ha sido así. A partir de ahí, creo que el partido de Bryan ha sido un buen partido. Ha entrado el primero que ha dicho él, que estuviéramos tranquilos, que no estaba afuera, y ya está".