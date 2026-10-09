Funes, técnico del Málaga, señala al arbitraje: "Hay algunas acciones que no las vemos con la misma vara de medir"

Aunque no ha querido poner de excusa la actuación de Hernández Maeso, el entrenador del Málaga cree que ha habido un penalti claro para su equipo, aunque se alegra del punto conseguido en el último minuto

Juanfran Funes, técnico del Málaga, se mostró satisfecho por el punto conseguido en los últimos minutos y la reacción del equipo pero también crítico por la primera parte de los suyos.

"En la segunda mitad creo que hemos sido capaces de ir por el partido, pero sobre todo hemos corregido una parte que creo que nos costó mucho más en la primera mitad y era la situación de permitir la transición. No podíamos permitir la transición, independientemente del devenir del encuentro, no podíamos permitirle correr. Creo que justo después del gol nos equivocamos en la primera mitad. Probablemente por esa ilusión de poder ganar, probablemente por esas ganas de que llegue esa primera victoria, hemos vivido situaciones que le han dado ya la oportunidad de poder hacernos daño y eso creo que tenemos que manejarlo bien. En la segunda mitad creo que eso lo hemos manejado mucho mejor y, a partir de ahí, creo que solamente ha habido un equipo ya en la segunda mitad y te llega este gol en la recta final que, honestamente, no sabe a poco", ha reconocido el preparador malaguista.

Posibles penaltis no pitados

"Nosotros en la imagen lo hemos visto claro, pero ellos son los que toman las decisiones, sobre todo con las faltas. No sé, sí es verdad que hemos tenido la sensación de que ha habido muchas faltas o faltas no señaladas en el último tercio que nos han llevado a situaciones de transición. Y luego, igualmente, ha habido algunas situaciones para el otro lado que no han sido iguales, pero no creo tampoco que el árbitro haya sido decisivo en lo que ha ocurrido. Creo que sí es verdad que, a veces, cuando estás compitiendo, ser capaces de manejar eso bien es siempre un plus. Y, bueno, probablemente no tengamos que ser capaces de, no te quiero decir la palabra, achuchar más, porque a los árbitros yo creo que lo que hay es que ayudarles. Pero sí es verdad que lo sentimos así, que hay algunas acciones que no las vemos con la misma vara de medir. No te puedo decir porque luego, dentro del VAR, sabes que no sé si lo han visionado o si no lo han visionado. La realidad es que no lo han señalado".

Se plantea jugar con dos delanteros

"Adri viene de una lesión en la que le ha costado encontrar ritmo y cada vez se está encontrando mejor para poder disputar muchos más minutos. Iniciar con Adri y Chupe hoy hubiese supuesto que probablemente Adri no hubiese podido terminar el partido. Son situaciones que manejamos en los encuentros. Creo que utilizar esa energía en la recta final siempre te ayuda a que puedan pasar cosas como las que han ocurrido hoy. El año pasado lo hicimos en alguna ocasión, no solamente porque en casi todos los partidos hubo momentos en los que jugábamos con dos delanteros. Hubo algunos partidos en los que iniciamos con ellos y este año va a haber partidos también en los que nosotros empezaremos con dos delanteros. Eso va a ocurrir y, bueno, al final valoras los momentos, valoras un poco cómo va sucediendo todo y vas tomando decisiones".

Falta claridad en los últimos metros

"El año va a ser duro y difícil en ese sentido. Creo que son situaciones que pueden terminar de marcarnos un encuentro, probablemente, el que estemos más tranquilos, el que no tengamos esa ansiedad por esa primera victoria. Creo que en el momento que llegue esa primera victoria y estemos más tranquilos, creo que vamos a tener mucha más claridad en esos momentos de área. Porque el equipo ha entrado en el último tercio una barbaridad de veces, el equipo ha entrado en área una barbaridad de veces. Yo creo que, no sé, no tengo el número, pero el equipo ha entrado seguramente en área más de veinte veces, seguro. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que tengo claro que, en cuanto llegue ese momento de tener esa tranquilidad, de no tener esa sensación de que tiene que llegar la primera, creo que van a tener la solvencia y la suficiencia para hacerlo. Porque lo hemos visto, cómo lo han hecho otras veces, y sabemos que son capaces de hacerlo".