Málaga - Espanyol: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El colista de LaLiga, que aún no conoce la victoria, se apoyará en su fiel afición para intentar ganar a un Espanyol que llega tras derrotas consecutivas y dudas en torno a Manolo González

Se acabó el parón FIFA. Vuelve el fútbol de clubes y arranca con un Málaga - Espanyol que medirá a dos conjuntos con la necesidad de sumar puntos para mejorar sus respectivas situaciones en la tabla. El Málaga busca su primera victoria del campeonato para abandonar el último puesto, mientras que el Espanyol necesita reaccionar después de dos derrotas consecutivas que han aumentado la presión sobre Manolo González.

Noticias Relacionadas Manolo González en la previa: Manolo González (47 años): "No tengo ni puta idea de lo que pasará"

La clasificación refleja la necesidad de ambos conjuntos. El Málaga es colista, con tres puntos, mientras que el Espanyol ocupa la decimoquinta posición con siete puntos. Los malaguistas todavía no han ganado después de siete jornadas, con tres empates y cuatro derrotas; los pericos acumulan dos victorias, un empate y cuatro derrotas. En el apartado goleador también existe una diferencia importante: el Málaga solo ha marcado tres tantos y ha encajado doce, mientras que el Espanyol suma diez goles a favor y otros diez en contra.

Un Málaga que necesita ganar ya

El conjunto de Funes afronta el encuentro como colista pero con el aliento de su afición y la sensación de que La Rosaleda puede convertirse en el punto de inflexión que necesita para cambiar su dinámica en este inico liguero.

El Málaga ha sumado únicamente tres puntos de los 21 posibles. En sus siete encuentros ha empatado ante Deportivo y Levante, además de firmar tablas en Vigo contra el Celta. Las derrotas llegaron frente al Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal y Getafe.

El principal problema del conjunto costasoleño está siendo la producción ofensiva. Con solo tres goles en siete jornadas, el Málaga es uno de los equipos con menor capacidad realizadora de la competición. Adrián Niño, Dotor, Chupe y Einar Galilea han aportado hasta ahora los goles del equipo.

Sin embargo, el rendimiento en La Rosaleda ofrece un pequeño motivo para el optimismo: el Málaga todavía no ha ganado como local, pero tampoco ha perdido más que un partido, con dos empates y una derrota, dos goles marcados y cuatro recibidos.

El Espanyol llega tocado

Por su parte, el Espanyol llega a Málaga con una situación clasificatoria algo más cómoda, pero con sensaciones bastante peores que las que reflejan sus siete puntos. El equipo de Manolo González comenzó el campeonato con una victoria contundente ante el Levante, pero después ha alternado buenos momentos con demasiadas derrotas. Tras siete jornadas suma cuatro derrotas, y las dos últimas fueron consecutivas ante Rayo Vallecano y Elche.

Especialmente dolorosa fue la derrota ante el Elche, ya que el Espanyol cayó en casa por 1-3 incluso jugando con superioridad numérica casi todo el partido. El resultado ha aumentado la presión sobre Manolo González, que afronta una serie de partidos determinantes para el futuro inmediato del proyecto.

El técnico ha aprovechado el parón internacional para intentar recuperar la identidad del equipo. Una de las cuestiones que se plantea es reforzar el centro del campo y recuperar un fútbol más directo y compacto.

Las bajas condicionan los dos onces

En el Málaga continúan fuera de la dinámica del grupo Jens Cajuste, Diego Murillo, Aarón Ochoa y Julen Lobete, todos ellos con problemas físicos. Juan Cruz, que arrastraba molestias y había trabajado al margen, ya se ha reincorporado progresivamente al grupo.

Además, Einar Galilea y Adam Aznou han superado sus respectivas lesiones y están disponibles, aunque habrá que esperar para saber si el técnico considera que están en condiciones de ser titulares. También hay que tener en cuenta la situación de los internacionales sub 21 Rafita y Chupe, que han estado concentrados con España durante el parón.

En el Espanyol, la baja más clara es la de Kike García, que padece una lesión muscular en el bíceps femoral y estará fuera hasta noviembre. Javi Hernández y Jofre Carreras aparecen como dudas por diferentes problemas físicos.

La gran novedad es Javi Puado. El capitán ha regresado a la dinámica del equipo después de una larga lesión de rodilla, aunque su reincorporación está siendo progresiva y no parece probable que Manolo González fuerce su presencia desde el inicio.

Los posibles onces del Málaga - Espanyol

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Einar Galilea, Pablo Martínez, Rafita; Dotor, Ángel Recio; David Larrubia, Dani Lorenzo, Juan Cruz; Chupe.

Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Leandro Cabrera, Hartman; Gabriel Moscardó, Edu Expósito; Álex Calatrava, Javi Hernández, Bryan Zaragoza; Roberto Fernández.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Málaga - Espanyol?

El duelo correspondiente a la jornada 8 de LaLiga entre Málaga y Espanyol está fijado para este viernes 9 de octubre a las 21:00 horas y se disputará en el Estadio de la Rosaleda.

TV e Internet: ¿Dónde se puede ver el Málaga - Espanyol?

El choque entre malagueños y catalanes se podrá en televisión a través de la plataforma de pago DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga. Si no tienen la opción de verlo en directo por televisión, podrán hacerlo a través del minuto a minuto que llevaremos a cabo en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos la última hora, las novedades y todo lo que acontezca durante el partido.