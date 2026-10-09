Málaga - Espanyol en directo: resultado del partido de la LaLiga EA Sports

El fútbol vuelve a LaLiga y lo hace con un duelo en La Rosaleda entre dos equipos necesitados, sigue en directo el Málaga - Espanyol...

Málaga y Espanyol abren en La Rosaleda la octava jornada de LaLiga en un duelo en el que los locales, que son colistas, buscan su primera victoria ante un Espanyol que quiere reaccionar, revertir la situación y disipar dudas tras haber perdido sus dos últimos partidos antes del parón... ¿Quién ganará?

Antes del parón, los de Juanfran Funes cayeron en el Coliseum frente al Getafe por 1-0.

En siete partidos solamente ha conseguido tres goles a favor y ha encajado doce, cifra sólo superada por la Real Sociedad , Rayo Vallecano , Osasuna , Racing , Elche y Valencia .

El Málaga ha empatado en La Rosaleda contra el Deportivo (1-1) y Levante (0-0), y ha perdido frente al Villarreal (1-3).

El conjunto blanquiazul comenzó la temporada con un triunfo ante el Levante (3-0) y logró otra victoria frente a Osasuna (0-2). Sin embargo, las derrotas ante el Real Madrid , la Real Sociedad , el Rayo Vallecano y el Elche , junto al empate frente al Sevilla , han frenado su progresión en este inicio de campeonato.

El Espanyol ha cerrado las siete primeras jornadas de LaLiga con un balance de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando siete puntos.

Aquí os dejamos un análisis de cómo llegan ambos partidos y los posibles onces titulares de Funes y Manolo.

¡Manolo cambia de portero! Deja en el banquillo al serbio Dmitrovic y apuesta por Fortuño, eso sí, en el ataque estará Roberto.

También entran en el once Carlos Puga y el centrocampista Pablo Martínez. Dotor, Berrocal y Jauregui son los sacrificados.

Funes también hace varios cambios, sigue apostando por Rafita y Chupe, aunque el lateral jugará en la banda izquierda en lugar de Salinas, que no puede jugar por pertenecer al Espanyol. Además debuta el central Fernando Calero, ex del Espanyol.

¡Todo listo ya en La Rosaleda! Ambos equipos acabaron el calentamiento y ya están en los vestuarios, recibiendo las últimas indicicaciones antes de saltar al campo...

Buen pase en profundidad para Dolan por la banda derecha, pero el centro del inglés lo gana la zaga malagueña para evitar males mayores...

Primeros minutos en los que ambos equipos se estudian y toman más precauciones de la cuenta, conscientes de lo que se juegan pese a estar solamente en la jornada 8...

Ahora intenta estirarse un poco más el Málaga, aunque la presión del Espanyol es buena de momento, obligándole a retroceder...

Ahora sí se entendieron Rafita y Joaquín, que pone el pase atrás para que Larrubia buscara el gol pero Fortuño reacciona a contrapie para meter una mano salvadora..

Cogió el balón el malagueño en la banda izquierda y puso la directa hacia el área, recortó a dos rivales y se plantó ante Herrero al que le puso el balón al palo corto para que no pudiera alcanzarlo. Lo celebra el malagueño en su tierra, lo celebra el Espanyol que se adelanta...

Intenta reaccionar el Málaga, que ha sufrido un duro golpe a las primeras de cambio y tras desperdiciar una buena ocasión Larrubia. Primer disparo a puerta del Espanyol, gol.

Lo intenta de nuevo Larrubia desde su banda, caracoleando en el pico del área y buscando el espacio para sacarse un disparo que ataja Fortuño ahora con seguridad...

Se lanza sobre la línea de gol Puga para despejar un precioso remate de tacón de Roberto que se colaba en la portería...

Otra llegada con peligro perica, primero dispara Roberto y saca con el pie Herrero, el rechace le cae a Javi Hernández pero su remate lo saca Rafita con el cuerpo... Sufre en defensa el Málaga...

Necesita reaccionar el Málaga y saltan chispas entre Bryan y Puga, se encaran y ambos ven la cartulina amarilla. Le dio dos empujones el extremo y se lo recriminó el lateral.

Intentaba rematar Chupe en el primer palo pero se le adelantó Cabrera para mandar el balón a córner. Aprieta el Málaga...

Ha conseguido apaciguar el Espanyol la reacción del Málaga con una larga posesión en campo rival. Tiene prisas el Málaga que quiere encontrar el empate antes del descanso...

Llegamos a los últimos minutos del primer tiempo, vuelve a tener el balón el Málaga que ronda el área del Espanyol, pero los pericos están cómodos y salen rápido a la contra.

Amarilla para Chupe por cortar una contra en las botas de Javi Hernández...

Oportunidad para el Málaga a baló parado. Derribó Quilindschy a Larrubia pero no hay cartulina...

Pedían penalti por empujón de Riedel a Chupe pero la jugada queda invalidad por fuera de juego. Será balón para el Espanyol...

Pedía otra vez penalti Chupe por empujón de Cabrera, pero Hernández Maeso dice que no hay nada.

Se metía Puga hasta la cocina pero le acabaron encimando, al final no tuvo más remedio que pasar el balón atrás y el disparo de Rafa Rodríguez se marcha desviado...

Málaga y Espanyol abren este viernes en La Rosaleda la octava jornada de LaLiga que regresa a la competición tras el largo parón de selecciones. El colista busca su primera victoria de la temporada ante un Espanyol que llega con dudas tras dos derrotas consecutivas.

El Málaga ha empatado en La Rosaleda contra el Deportivo (1-1) y Levante (0-0), y ha perdido frente al Villarreal (1-3); y en siete partidos solamente ha conseguido tres goles a favor y ha encajado doce, cifra sólo superada por la Real Sociedad, Rayo Vallecano, Osasuna, Racing, Elche y Valencia.

Juanfran Funes recuperará para el duelo a los defensas Fernando Calero, ex del Espanyol, y Adam Aznou, y tendrá la baja del lateral izquierdo José Salinas, cedido por el club espanyolista y a quien una cláusula de su contrato le impide medirse a su exequipo.

Por su parte, el Espanyol ha aprovechado el parón de selecciones para pulir su propuesta de juego tras encadenar dos derrotas consecutivas, contra el Rayo Vallecano (2-1) y frente al Elche (1-3). El entrenador, Manolo González, no podrá contar con el delantero Kike García, lesionado, aunque el técnico ha concretado en la rueda de prensa que su evolución sigue los plazos previstos.