Málaga 1-1 Espanyol: Un Niño nunca pierde la esperanza

Niño neutraliza en el tiempo añadido el golazo de Bryan Zaragoza en la primera parte; merecido premio para un Málaga que buscó con una fe inquebrantable el empate hasta el final

Málaga y Espanyol abrían la jornada 8 de LaLiga EA Sports con un interesante partido en La Rosaleda donde los malaguistas buscaban su primer triunfo liguero mientras que los pericos querían dejar atrás las dos derrotas consecutivas previas al parón y si bien ninguno logró el triunfo, el punto final deja mejor sabor de boca a los locales que a los visitantes gracias al gol de Niño en los últimos segundos del partido.

Ambos conjuntos empezaron el choque con reticencias y demasiado respeto, pero pronto empezaron las hostilidades. Larrubia estaba muy cerca de abrir el marcador con un remate dentro del área que Fortuño, gran novedad en el once perico por Dmitrovic, sacaba abajo con una gran mano.

La réplica la iba a poner el Espanyol y sería letal. Dos minutos más tarde, Bryan controlaba un balón en la banda izquierda, ponía la directa al área recortando a dos rivales y finalizando al palo corto para que no pudiera llegar Herrero. Lo celebraba el malagueño, que nunca llegó a jugar en el Málaga y que no es profeta en su tierra, pues en la segunda parte se marchó sustituido con una sonora pitada.

Bryan Gil noquea al Málaga

El gol del malagueño dejó al Málaga helado. El conjunto de Funes intentó reaccionar pero con más corazón que fútbol ante un Espanyol que defendía con orden y buscaba el peligro al contragolpe. Puga salvaba el 0-2 sobre la línea después de un remate de Roberto de tacón tras el rechace de Herrero que hubiera sido el gol de la jornada.

Los de Manolo González iban a desperdiciar otra doble ocasión, primero Roberto y luego Javi Hernández, pero Herrero despejó y después Rafita desvió con el cuerpo. Volvía a perdonar el Espanyol.En los últimos minutos el Málaga volvió a crecerse en busca del empate. Fortuño atajaba un disparo de Larrubia y toda La Rosaleda pedía penalti por un empujón de Riedel a Chupe en una falta lateral pero antes hubo fuera de juego.

Justo premio a un Málaga batallador

Tras el descanso el Málaga salió dispuesto a meterle una marcha más a su ataque pero no sirvió más que para poner de manifiesto las dificultades que tiene el conjunto de Juanfran Funes para convertir sus ocasiones. Larrubia lo intentó de todas las formas posibles, Chupe se las vio con los centrales y hasta Pablo Martínez estrelló un potentísimo lanzamiento de falta en el larguero.

Y nada, no había manera. El Espanyol se limitó a defender y esperar, que pudo ser la de Roberto que se encontró con Herrero o la de Cala, con una falta que mandó a las nubes. Pero la insistencia del Málaga iba a tener su premio prácticamente en la última jugada del partido.

Un centro prácticamente a la desesperada de Rafita y que caía llovido del cielo en la frontal del área, lo cazaba Niño con una volea rasa con la derecha para sorprender a Fortuño y a toda la zaga perica, que ya se creía con los tres puntos en el bolsillo.

Apenas quedaban unos segundos, aunque Hernández Maeso concedió un minuto más. La cara de Manolo González al final del partido lo decía todo. Reparto de puntos que sabe mejor al Málaga, que no gana, pero que no pierde la fe encontrar más pronto que tarde su primera triunfo liguero.

- Ficha técnica:

Málaga: Herrero, Puga (Aznou 63'), Calero (Izan Merino 75'), Recio, Rafita, Rafa Rodríguez (Dotor 63'), Pablo Martínez (Haitam 83'), Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín (Niño 63') y Chupe.

Espanyol: Fortuño, Quilindschy, Riedel, Cabrera, El Hilali, Pol Lozano, Edu Expósito (Hinojo 82'), Javi Hernández (Urko 57'), Bryan Zaragoza (Cala 73'), Dolan (Marcos 82') y Roberto (Pere Milla 82').

Goles: 0-1 (13') Bryan Zaragoza; 1-1 (93') Niño.

Árbitro: Francisco Hernández (extremeño). Amonestó a Puga, Chupe, Dotor, Aznou, Bryan Zaragoza, El Hilali, Riedel, Hinojo.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.