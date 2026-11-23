El equipo que entrena Carles Manso ha encadenado un total de cinco partidos sin conocer la derrota lo cual lo ha situado en la penúltima plaza de la clasificación de Segunda división, estando a tres puntos de la salvación

El FC Andorra está inmerso en una mala racha de resultados que lo ha condenado a la penúltima posición de la clasificación de Segunda división. El equipo propiedad de Gerard Piqué se ha visto en esta situación después de haber encadenado cinco partidos consecutivos sin ganar entre los cuales se produjo el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, en el partido que jugaron los dos equipos a comienzos de este mes de noviembre.

El FC Andorra, obligado a reaccionar este próximo fin de semana contra la UD Las Palmas

El FC Andorra vio agravada su crisis de resultados el pasado viernes después de que perdiera por 1-3 contra el CD Leganés. Una derrota que hace que el equipo que entrena Carles Manso sume cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos de Segunda división que ha disputado.

Desde que ganara al CD Castellón el 11 de octubre, el FC Andorra no conoce la victoria en el torneo de la regularidad. Contra el Girona FC perdió por 2-0, frente al Burgos cosechó un tropiezo por 2-3, contra el CD Tenerife sólo pudo empatar a dos goles en el infausto ya para el recuerdo partido en el que perdió la vida Jesús de Miguel en un choque con su portero Jesús Owono. Posteriormente, ha perdido contra la UD Almería por 2-1 y para finalizar la mencionada derrota frente al CD Leganés por 1-3.

Esto hace que el FC Andorra sume 11 puntos en 14 partidos que ha disputado hasta el momento, con un encuentro menos disputado que el resto de sus rivales, y que le hacen estar a tres puntos de los puestos que dan la permanencia en Segunda división. El equipo del Principado está en la penúltima posición de la clasificación y sólo es mejor que la AD Ceuta FC, que está virtualmente descendida ya que no le gana a absolutamente nadie.

No está todo perdido para el FC Andorra, pero el equipo ubicado en la cordillera de los Pirineos necesita reaccionar pronto. Su próximo partido liguero es contra la UD Las Palmas, un conjunto que se encuentra en la novena posición y que aspira a meterse en la pelea por el ascenso a Primera división.

Tiene trabajo por delante el entrenador del FC Andorra, Carles Manso, que, por ahora, no ha dado con la tecla. Si el técnico no cambia la dinámica de resultados su continuidad puede estar en peligro ya que a pesar de que el FC Andorra no está lejos de su objetivo, la permanencia, la situación comienza a preocupar bastante. El entrenador se centra en levantar el ánimo y en intentar mejorar, estando ajeno a cualquier tipo de especulación.