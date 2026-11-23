El veterano técnico ha pasado por sala de prensa justo antes del último entrenamiento previo al duelo de este martes en la Champions ante el SK Sparta, un encuentro en el que se espera una once muy diferente al del agridulce derbi del sábado en el Sánchez-Pizjuán

El Real Betis se ejercitó en la mañana del domingo a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, en una sesión se recuperación para los titulares en El Gran Derbi del sábado, y en la tarde de este lunes se han entrenado sobre el terreno de juego del estadio Tehelné Pole de Brastislava (Eslovaquia), escenario del nuevo encuentro que afronta este martes ante el SK Slovan, el colista destacado de la Fase Liga de la UEFA Champions League en estas cuatro primeras jornadas.

En la rueda de prensa previa a esta segunda y última sesión, Manuel Pellegrini ha repasado cómo está el estado físico de su equipo, después de que Antony dos Santos se retirase tocado ante el Sevilla FC y de que el Real Betis viajase sin los lesionados Dani Ceballos y José Antonio Morante ni el descartado Iker Losada. Además, el chileno también ha repasado el estado anímico de Álvaro Valles, tras su inesperado error en el lanzamiento de Kike Salas que acabó en el definitivo 1-1 ante el eterno rival.

Pellegrini arropa a Álvaro Valles tras su error en el derbi

"El fútbol depende del rendimiento. En todos los partidos, y se juegan tantos al cabo de año, hay momentos mejores y momentos peores. Algunos cometen errores... La portería es el puesto más complicado porque no hay nadie más que lo pueda salvar. Si un defensa comete un error, el portero puede salvarle. Si los medioscampistas cometen errores, están los defensas... Álvaro ha tenido muy buenas actuaciones antes de cometer ese error", ha recordado Pellegrini.

La alegría de Kike Salas y Juan Iglesias contrasta con la desolación de Álvaro Valles. / SFC

"La plantilla llega a este partido olvidando ya el derbi y con la ambición de seguir estando en las tres competiciones. Pensamos en llegar lo más arriba posible y no nos centramos en un error. Y tampoco en un acierto. A lo largo de una temporada completa el plantel tiene que estar comprometido para, independientemente de la competencia que sea, entre todos sacar adelante cada partido", ha insistido el chileno, pasando la página del sábado.

Antony está en plenas condiciones de ser titular ante el SK Sparta

"Antony está bien. Tuvo un golpe pero ya está en condiciones de jugar, por eso está en la lista de citados. Como recién hablaba también de Álvaro Valles, todos los jugadores tienen mejores y peores momentos, peores o mejores partidos. Creo que Antony estuvo muy bien, hizo el gol y tuvo la oportunidad de convertir el segundo. En todos los partidos en que las cosas no le salían, siempre tuvo la entrega y por eso seguía jugando. Me alegro mucho por él. Seguramente va a retomar un nivel más parejo en todo lo que resta de la temporada".

La clave de las rotaciones y la posible oportunidad para Junior Firpo

"Creo uno de los méritos del plantel es poder estar insertos en las tres competiciones en posiciones importantes, tanto en la Liga, cuarto, como los nueve puntos que llevamos en la Champions y pasando la primera ronda de la Copa del Rey. Justamente ese compromiso de todo el plantel me permite a mí hacer rotaciones, porque veo que los rendimientos de todos ellos son altos. Todos los jugadores del plantel tienen momentos, como dije, mejores, momentos peores".

"Junior viene de una lesión larga, pero ya está entrenando con nosotros hace bastante tiempo, ya jugó en la Copa del Rey. Así que todos los jugadores que están en la lista de citados tienen posibilidad de jugar. Después vemos cuál es el once inicial, con la importancia siempre de los cinco cambios. Después, si no se gana, se hablará de la alineación, si se gana no nos fijamos en los nombres. Yo veo al plantel comprometido en las tres competiciones", ha expuesto Pellegrini.