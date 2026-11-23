Sólo ha jugado un partido en las últimas cinco semanas: tras perderse cuatro choques de LaLiga y uno de la Copa del Rey por sanción, se quedó sin minutos en el derbi al volver el día antes de Uruguay. Ante el Slovan Bratislava, en la Champions, por fin tendrá minutos

El pivote Facundo Bernal (23 años) ha sido el encargado de acompañar en la tarde de este lunes al entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa oficial organizada por la UEFA en la previa del duelo del martes ante el Slovan de Bratislava, en la jornada 5 de la Fase Liga de la Champions League. La presencia del futbolista uruguayo ante los medios de comunicación es noticiable, al ser interpretable como un sinónimo de titularidad en las reglas no escritas del técnico chileno.

Y falta le hace. Con un rol importante en sus primeros meses, los cuatro partidos de sanción por su expulsión ante el FC Barcelona han sido lacerantes. Desde ese 17 de octubre lleva cinco jornadas ligueras sin jugar, pues ya estaba apto para El Gran Derbi pero no participó; también se perdió el duelo de Copa del Rey ante el modesto CDA Navalcarnero por el mismo castigo disciplinario y no tuvo minutos ante el Feyenoord de Rotterdam por decisión técnica. Es decir, en cinco semanas sólo suma los 78' que disputó ante el Borussia de Dortmund, el 4 de noviembre.

Por fin llega el momento de Facundo Bernal

"Va a ser un partido muy duro para nosotros. Sabemos que es un equipo que juega muy bien, que está con un entrenador excelente en lo futbolístico y que, bueno, vamos a afrontar el partido con la mayor importancia para llevarnos los tres puntos", ha expresado Bernal como introducción antes de mostrar sus ganas de jugar: "Ya he cumplido mi sanción y estoy muy contento de estar de vuelta aquí y más aún por jugar la Champions".

"El equipo siempre va a competir en cualquier competición, siempre va con el objetivo de ganar a todos los partidos. Creo que por ahí va la clave de este partido para nosotros. Sabemos que el Slovan no ha tenido victorias todavía, pero no deja de ser un rival duro, que está en la mejor competición de todas. Sé que se nos va hacer muy duro, pero lo vamos a afrontar de la mejor manera posible", ha analizado sobre el colista de la Champions.

Bernal admite que cuesta asimilar el cambio de Suramérica a Europa

"La verdad es que fue un gran cambio para mí. No fue nada fácil. Estoy lejos de lo que es mi familia, es otro tipo de fútbol. Es otra vida, más que nada. Creo que lo llevo muy bien. Me trato de adaptar de la mejor manera, gracias al cuerpo técnico y a mi familia. Yo soy un jugador muy responsable en ese sentido y la verdad es que estar en estas competiciones para mí es un orgullo tremendo".